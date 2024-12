Zwiastun filmu The Salt Path. Jason Isaacs i Gillian Anderson podróżują przez USA w historii opartej na faktach

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Jason Isaacs i Gillian Anderson wystąpią wspólnie w nowym filmie o podróży, w którą wybrało się małżeństwo Winnsów. Film bazuje na życiorysie Raynora Winna i został wyreżyserowany przez Marianne Elliot, dla której jest to pełnometrażowy debiut. To historia, która opowiada o potędze ludzkiej siły woli. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji.

Jason Isaacs opowiedział o filmie. Dla każdej osoby pracującej nad nim ważne było, aby podkreślić, że jest to historia prawdziwa.

Ci niesamowici ludzie naprawdę przez to przeszli. Stracili wszystko. Stracili dom, pieniądze. W ciągu jednego tygodnia stracili wszystko, co mieli. Włącznie z domem rodzinnym, w którym wychowywały się ich dzieci. Te dzieci były już na studiach, ale nadal nie miały już domu, do którego mogłyby wrócić. Oboje byli farmerami, a Raynor raz spadł z dachu szopy. Poszli do lekarza, żeby zdiagnozować ciągły ból, który odczuwał. Okazało się, że to poważne schorzenie neurologiczne, a jemu nie zostało wiele czasu.

The Salt Path - o czym jest?

Historia opowiada o wędrówce Raynora i Moth Winnsów, którzy w obliczu trudności i bezdomności postanawiają wyruszyć w podróż pieszo przez południowo-zachodnią część Stanów Zjednoczonych. Razem pokonali tak ponad tysiąc kilometrów. Wszystko to w obliczu niepokojącej diagnozy lekarskiej. Nie mając nic do stracenia postanawiają wyruszyć w podróż, podczas której zrozumieją, jak wiele spokoju w życiu można osiągnąć i jak trudna jest walka z chorobą.

Premiera w Irlandii i Wielkiej Brytanii 25 kwietnia 2025 roku.