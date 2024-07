Kolejny znany złoczyńcą w Spider-Noir. Już widzieliśmy jego wersję w kinach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W ostatnim czasie obsada aktorskiego serialu Spider-Noir powiększyła się. Do Nicolasa Cage'a, który wcieli się w tytułowego bohatera, dołączyli Lamorne Morris i Brendan Gleeson. Pierwszy z nich zagra Robbiego Robertsona, zdeterminowanego, pracowitego i niezwykle upartego dziennikarza. Z kolei nie podano w kogo wcieli się Gleeson, ale mówiło się, że pojawi się na ekranie jako inna wersja Normana Osborna, odwiecznego wroga Spider-Mana. Możliwe, że zagra jednak innego złoczyńcę, o którym donosi znany scooper.

Sandman w Spider-Noir

Według Daniela Richtmana w serialu ma pojawić się wersja Flinta Marko, znanego również jako Sandman. Scooper nie napisał, kto wcieli się w tego złoczyńcę, ani czy będzie on głównym czarnym charakterem. Ale nie jest wykluczone, że to właśnie Gleeson zagra Sandmana, biorąc pod uwagę to, że dołączył do obsady w tym samym czasie, gdy scooper podał tę informację. Natomiast na oficjalne potwierdzenie studia trzeba jeszcze poczekać.

Warto dodać, że jeśli serial będzie wierny komiksom, to ta wersja Sandmana będzie bardziej przyziemna niż ta, którą grał Thomas Haden Church w Spider-Man 3 i Spider-Man: Bez drogi do domu. Nadal posiada supermoce, ale pozwalają mu jedynie zamienić swoje ciało w twardy kamień, czyniąc go odpornym na obrażenia.

Spider-Man Noir - Sandman

Spider-Noir – o czym jest?

Historia będzie opowiadać o starzejącym się i pozbawionym szczęścia prywatnym detektywie z Nowego Jorku z lat 30. XX wieku. Jako jedyny superbohater w mieście musi zmagać się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z własną przeszłością.

Showrunnerami nowej produkcji są Oren Uziel (Zaginione miasto, 22 Jump Street) i Steve Lightfoot (Punisher, Shantaram). Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Harry Bradbeer (Fleabag, Obsesja Eve). Przy pracach nad serialem twórcy ściśle współpracują z osobami odpowiedzialnymi za Spider-Man Uniwersum. Funkcję producentów wykonawczych będą pełnić Phil Lord, Christopher Miller i Amy Pascal.