fot. Sony Pictures/Lionsgate Pictures

Nicolas Cage w trakcie swojej kariery przeżył wiele wzlotów i upadków. Raz był na szczycie, a raz prawie każdy o nim zapominał. Ostatnio o aktorze znów jest głośno, tym razem za sprawą nowego projektu, w który się zaangażował. Jak wiemy podkładał on głos pod Spider-Mana Noir w filmie Spider-Man Uniwersum. Teraz powtórzy tę rolę w serialu aktorskim dla Amazon Prime Video i MGM+. Będzie to pierwsza produkcja serialowa, w której zagra ten popularny aktor.

Spider-Man Noir - jakie aktor ma aspiracje?

Nicolas Cage sam podzielił się swoimi przemyśleniami na temat serialu, o którym wypowiedział się w następujący sposób:

Moją fantazją jest aspirować do tego, by być bardziej podobnym do wersji ze Złotej Ery. Chciałem mieć ten rodzaj aury, enigmatyczności, gdzie nie za wiele o mnie wiesz. Z tego powodu nie ma mnie też w mediach społecznościowych. A przynajmniej taki jest zamysł za tym. Nie wiem. Zobaczymy, co się stanie jeśli zrobię tego Spider-Mana i wsadzą mnie w biel i czerń. Zobaczymy, co nam się uda z tego wycisnąć.

Spider-Man Noir – o czym jest?

Historia będzie opowiadać o starzejącym się i pozbawionym szczęścia prywatnym detektywie z Nowego Jorku z lat 30. XX wieku. Jako jedyny superbohater w mieście musi zmagać się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z własną przeszłością.

Za realizację projektu odpowiadają showrunnerzy Oren Uziel (Zaginione miasto, 22 Jump Street) i Steve Lightfoot (Punisher, Shantaram). Reżyserem pierwszych dwóch odcinków będzie Harry Bradbeer (Fleabag, Obsesja Eve). Przy pracach nad serialem twórcy ściśle współpracują z osobami odpowiedzialnymi za Spider-Man Uniwersum. Phil Lord, Christopher Miller i Amy Pascal zostaną producentami wykonawczymi serialu Amazona.