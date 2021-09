Koło czasu - analiza zwiastuna. Jedyna Moc, Pomioty Cienia i Tar Valon

fot. Amazon Prime Video

Koło Czasu obraca się, a Wieki nadchodzą i mijają, pozostawiając wspomnienia, które stają się legendą... wszyscy czytelnicy znają te początkowe słowa cyklu Koło czasu, czyli serii książek fantasy autorstwa Roberta Jordana (dokończonej przez Brandona Sandersona po śmierci pisarza). W taki sposób również rozpoczyna się zwiastun serialowej adaptacji od Amazon Prime Video, na której pierwszy sezon platforma przeznaczyła ponad 100 milionów dolarów.

Już w listopadzie widzowie będą mieć okazję poznać ten pełen bohaterów, niezwykle rozbudowany i fascynujący świat Koła Czasu. Ale jak to zwykle bywa z adaptacjami książek, również w przypadku tej produkcji nastąpią pewne zmiany w fabule. Według showrunnera Rafego Judkinsa pierwszy sezon, składający się z 6. odcinków, będzie czerpać historię w większości z pierwszego tomu serii zatytułowanego Oko świata. Pojawią się też niektóre wątki z drugiego i trzeciego tomu, czyli z Wielkiego polowania i Smoka Odrodzonego. Niektóre wątki z pierwszej części będą mieć miejsce dopiero w 2. sezonie, nad którym obecnie trwają prace.

Przygotowaliśmy analizę zwiastuna Koła Czasu, który w pewien sposób naświetla, co zobaczymy w pierwszym sezonie. W galerii znajdują się informacje o bohaterach, ich świecie i zasadach w nim panujących. Mogą pojawić się drobne spojlery dotyczące fabuły, ponieważ porównujemy ją z tą książkową. Świat przedstawiony jest skomplikowany i składa się z ogromnej liczby elementów - całej mitologii związanej z używaniem Jedynej Mocy, ludów, miejsc, królestw i innych wymiarów, legend, złoczyńców. Do tego dochodzi też polityka i rywalizacji płci. Wygląda jednak na to, że platforma poradziła sobie z adaptacją naprawdę dobrze, a na widzów czeka wspaniała i intrygująca przygoda!

Koło czasu - analiza zwiastuna

Zwiastun zaczyna się od pokazania Egwene i Nynaeve, w które wcielają się kolejno: Madeleine Madden i Zoë Robins. Ta druga ma charakterystyczny warkocz i wrzuca młodszą dziewczynę do wody, co jest prawdopodobnie pewnego rodzaju testem. Nynaeve jest Wiedzącą w wiosce o nazwie Pole Emonda i potrafi korzystać z Jedynej Mocy. Egwene, która jest córka burmistrza, ma niezwykły potencjał w jej władaniu. W książkach początkowo są to drugorzędne postacie, ale później zyskują na znaczeniu. Pokazanie ich w otwierającej scenie zwiastuna podkreśla, że kobiety odgrywają ważną rolę w serialu, jak i całej historii.

W serialu występują: Rosamund Pike (Moiraine), Madeleine Madden (Egwene Al'Vere), Josh Stradowski (Rand al'Thor), Álvaro Morte (Logain Ablar), Daniel Henney (al'Lan Mandragoran), Barney Harris (Mat Cauthon), Zoë Robins (Nynaeve), Marcus Rutherford (Perrin Aybara).

Koło czasu - premiera planowana na 19 listopada 2021 roku na platformie Amazon Prime Video.