Brandon Sanderson przeprasza za wątek Perrina w serialu Koło czasu. Starał się namówić władze Prime Video do zmian

Koło czasu jest serialem fantasy, który powstaje na podstawie serii książek o tym samym tytule autorstwa Roberta Jordana. Pisarz z powodu choroby nowotworowej nie dożył zamknięcia historii, którą ostatecznie napisał Brandon Sanderson na podstawie pozostawionych notatek. Autor pełni funkcję producenta i konsultanta serialu, którego adaptacja powstaje dla Prime Video. Podczas Chicago Comic & Entertainment Expo Sanderson wyjawił, że próbował namówić showrunnerów do zmian w fabule.

Brandon Sanderson chciał zmienić wątek Perrina w serialu

W pierwszym odcinku serialu Perrin, jeden z głównych bohaterów Koła czasu, w którego wciela się Marcus Rutherford, podczas bitwy z trollokami w ferworze walki przypadkowo śmiertelnie zranił swoją żonę. W książce Oko świata nic takiego się nie wydarzyło, a sam Perrin nie był żonaty. Taki przebieg wydarzeń wywoła kontrowersje wśród czytelników. Sanderson podczas panelu powiedział:

Przepraszam za Perrina w serialu. To nie moja wina. Próbowałem. Och, naprawdę bardzo się starałem. Rafe [Judkins, showrunner] naprawdę mnie wspierał. Zaprezentowałem zupełnie inny pomysł związany z Perrinem, który doprowadziłby do tego, co chcieli osiągnąć. Uwaga: drobne spoilery z pierwszego odcinka serialu - zamiast tego pierwszego dużego wydarzenia, które miało miejsce w serialu, czemu nie zmienić go na zranienie mistrza Luhhana?

Haral Luhhan był kowalem we wsi Pole Emonda, który szkolił Perrina fachu. Bohater bardzo go szanował i często przypominał sobie o jego naukach. Sanderson powiedział, że Perrina martwi jego wewnętrzna wściekłość, dlatego można było uzyskać te same efekty w serialu bez zabijania żony i przeżywania przez niego traumy przez cały pierwszy sezon.

I wtedy rzeczywiście mógłby przeżywać ciekawe przygody z przyjaciółmi. Przedstawili ten pomysł najwyższym władzom, walcząc o moją wersję, ale powiedzieli "nie".

Na koniec Sanderson przyznał, że przy powstawaniu produkcji działają "pewne siły", które wpływają na ich obraz.

Wiecie, że Jeff Bezos w pewnym momencie powiedział: "Chcę Grę o tron, kupcie mi ją". A oni na to: "Nie możesz mieć Gry o tron", a on na to: "To kupcie mi coś, co będzie moją Grą o tron". Po prostu działają tu pewne siły.

W marcu potwierdzono, że prace nad 3. sezonem Koła czasu zostały ukończone. Jednak wciąż czekamy na ogłoszenie daty premiery nowych odcinków.

