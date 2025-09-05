Koło czasu - to koniec marzeń fanów serialu. Nadzieja właśnie zgasła

materiały promocyjne

Nie ma już żadnej nadziei. Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios straciły prawa do książek z cyklu Koło czasu Roberta Jordana. Żadna kampania fanów nie zmieni więc decyzji o skasowaniu serialu fantasy ani potencjalnej realizacji kolejnego sezonu. Informacje o utracie praw pojawiły się na konwencie DragonCon i zostały potwierdzone przez Jennifer Liang, współzałożycielkę JordanCon - oficjalnej imprezy poświęconej twórczości Roberta Jordana.

Koło czasu – kto ma prawa?

Prawa do ekranizacji książek powróciły do Iwot Productions Limited. Według aktualnych informacji firma nie szuka platformy, która mogłaby je przejąć, więc nie ma zainteresowania kontynuacją Koła czasu ani stworzeniem nowej adaptacji. Przypomnijmy, że ta spółka, wcześniej znana jako Red Eagle Entertainment, nabyła prawa od Roberta Jordana w 2004 roku. W tamtym czasie ogłoszono plany stworzenia filmowej serii, jednak projekt nigdy nie ruszył z miejsca.

W 2008 roku prawa sprzedano Universal Pictures, który pracował nad scenariuszem, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i produkcji nie zrealizowano. Dopiero Amazon stworzył własną adaptację, która zebrała świetne recenzje przy drugim i trzecim sezonie, jednak wyniki oglądalności okazały się niesatysfakcjonujące.

