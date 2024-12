Superman z gigantycznym budżetem? James Gunn odpowiada, czy kwota jest prawdziwa

fot. materiały prasowe

Niedawno pojawiły się plotki, że według wniosku złożonego w ramach programu Ohio Motion Picture Tax Credit, budżet Supermana wzrósł do ogromnej kwoty 363 milionów dolarów. James Gunn, reżyser filmu i jedna z osób odpowiedzialnych za nowe Kinowe Uniwersum DC, postanowił sprostować te doniesienia. Jego zdaniem są całkowicie nieprawdziwe.

James Gunn o budżecie Supermana

James Gunn w swoich mediach społecznościowych tak skomentował plotki o gigantycznym budżecie Supermana:

Nie. Dobry Boże. Chciałbym być chociaż blisko tej kwoty!

Następnie dodał:

Nie wiem, czy jest to sfałszowane, czy po prostu był to jakiś dziwny formularz, który jakiś asystent w biurze w Cleveland wypełnił, wpisując losowe rzeczy w puste pola. Wysłałem go do naszych księgowych i producentów finansowych, gdy pojawiły się o nim informacje rok temu. Nikt nie wiedział, co to jest. Mogę tylko powiedzieć, że nie był to nikt z naszego zespołu!

