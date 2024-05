Koło czasu - pierwsze 15 minut 3. sezonu będzie szalone. Aktorzy o kręceniu spektakularnej sceny na plaży

fot. Prime Video

Reklama

W marcu zakończyły się prace na planie 3. sezonu Koła czasu, który jest adaptacją serii książek fantasy autorstwa Roberta Jordana. W głównych rolach występują Josha Stradowski, Madeleine Madden, Zoë Robins, Marcus Rutherford, Rosamund Pike i Daniel Henney.

Jak rozpocznie się 3. sezon Koła czasu?

Producent wykonawczy serialu Rafe Judkins w rozmowie z Deadline wyjawił czego widzowie mogą się spodziewać po pierwszy odcinku nadchodzącej odsłony.

Pierwsze 15 minut 3. sezonu to jedna z najbardziej szalonych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w telewizji. Właśnie oglądałem to w tym tygodniu i to, czego dokonał nasz zespół, jest absolutnie niesamowite… po prostu grupa kobiet po czterdziestce i pięćdziesiątce, które rozrywają się na strzępy. Wspaniale jest to oglądać.

W październiku twórca powiedział, że 3. sezon zaadaptuje wydarzenia z czwartego tomu cyklu książek pt. Wschodzący cień. Dodał wtedy też, że ciężko pracowali nad zbudowaniem Tanchico - stolicy kraju Tarabon. Powiedział, że ten świat jest zupełnie inny niż wszystko to, co widzieliśmy w serialu, ponieważ ma on tropikalny charakter. Według niego to miejsce jest dzikie, gdzie kostiumy są zupełnie inne. Z sufitu zwisały tropikalne rośliny, a wszyscy wyglądali, jakby w każdej chwili chcieli się pozabijać. Ponadto w nowym sezonie zbudowano statek Ludu Morza, więc poznamy kolejny nowy świat oraz kulturę. Do tego wrócimy do Dwu Rzek oraz odwiedzimy Rhuidean, będącym ważnym miejscem w czwartym tomie.

Rosamund Pike i Daniel Henney o finałowej scenie z 2. sezonu

W serialu bardzo rozwinięto relację Moiraine z Lanem Mandragoranem, dzięki czemu finałowa scena 2. sezon rozgrywająca się na plaży była tak emocjonująca, gdy bohaterowie się zjednoczyli. W tym samym wywiadzie dla Deadline, Daniel Henney, czyli serialowy Lan, odniósł się do tej sceny, którą kręcono w Ad-Dachla w Saharze Zachodniej.

To było szalone. Oczyścili tę piękną plażę. Mieliśmy niesamowity zachód słońca i kręciliśmy scenę, którą ćwiczyliśmy wcześniej w hotelu. W pewnym sensie wymyśliliśmy sposób w jaki mieliśmy odnowić więź z pomocą jej niesamowitego choreografa. I znaleźliśmy to, co nam się spodobało. A potem, kiedy dotarliśmy na plażę, całkowicie daliśmy się pochłonąć. To był prawdziwy moment, z którego jesteśmy naprawdę dumni.

fot. Prime Video

W wywiadzie brała też udział Rosamund Pike, która przyznała, że nikt nie ułatwia sobie pracy przy Kole czasu. Dodała, że w Ad-Dachla leży w miejscu, w którym nigdy wcześniej nie kręcono produkcji i nie ma też do tego infrastruktury. Przyznała, że przypływy są kapryśne i trudne, dlatego mogło to sprawić problemy albo przynieść spektakularny efekt.

Istnieje 50% szans, że przez dwa dni w miesiącu przypływ dokona czegoś spektakularnego. Rafe postawił na to, że przypływ zrobi to przez te dwa dni, mówiąc: "OK, spróbujemy tego dokonać". Tego dnia przypływ dokonał spektakularnej rzeczy, czyli otoczył tę białą wydmę zupełnie innym kolorem niż resztę piasku wokół niego. Była biała jak piękny humbak na środku pustyni. I udało się. To był jeden z tych momentów, których było wiele w zeszłym sezonie, kiedy myślisz, że dzieje się coś w rodzaju bożego działania.

Teraz trwa postprodukcja 3. sezonu. Prime Video jeszcze nie podał daty premiery pierwszych odcinków.

Koło czasu - zdjęcia z 2. sezonu

Koło czasu - sezon 2, odcinek 8

Koło czasu - dwa pierwsze sezony są dostępne na Prime Video.