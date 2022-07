Koło czasu - klimatyczne wideo z planu 2. sezonu. Amazon ogłasza 3. serię [SDCC 2022]

fot. materiały prasowe

Amazon Prime Video podczas Comic-Con 2022 zorganizował panel The Wheel of Time: Origins, czyli animowanych krótkometrażówek powiązanych z serialem Koło czasu. Pojawiały się one w platformie obok emisji pierwszego sezonu serialu. Podczas panelu ogłoszono, że już w sierpniu pojawią się nowe krótkometrażówki, które tym razem opowiedzą inne historie bez związku z wydarzeniami z 2. sezonu.

The Wheel of Time: Origins - teaser

Koło czasu - kulisy 2. sezonu

Wideo w klimatyczny sposób pokazuje, jak kręcono 2. sezon, zapowiadając rozmach, dużo akcji i piękne krajobrazy. Zdjęcia do 2. sezonu zakończyły się na początku 2022 roku.

Ogłoszono także, że powstanie 3. sezon serialu Koło czasu, więc Amazon Prime Video jest bardzo zadowolony ze swojego hitu, który bił rekordy popularności w platformie. Rafe Judkins, showrunner serialu w oświadczeniu prasowym zdradził, że będzie on oparty na 4. tomie cyklu książkowego zatytułowanym Wschodzący cień. Przyznaje, że jest to jego ulubiony tom z całej serii. To jest nowe podejście, bo pierwsze dwa sezony czerpały szczegóły z różnych powieści cyklu, więc najwyraźniej 3. seria ma być bardziej adaptacją jednej książki.

Koło czasu - data premiery 2. sezonu nie jest znana.