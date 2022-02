Fałszywy Batman nawiedza Gotham: premiera komiksu Batman Imposter

Egmont

Dzisiaj ma miejsce światowa (i polska) premiera albumu Batman Imposter, w którym czytelnicy poznają nową, posępną wersję Gotham, gdzie każdy cios pozostawia złamaną kość, a każdy czyn ma konsekwencje daleko wykraczające poza wyobraźnię Batmana.

Batman Imposter to dzieło Mattsona Tomlina, reżysera i scenarzysty (Power, Chora pamięć), oraz Andrea Sorrentino, laureata Nagrody Eisnera, artysty specjalizującego się w komiksach akcji i grozy (Joker: Zabójczy Uśmiech, Gideon Falls).

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach Batman: The Imposter #1-3.

Bruce Wayne działa jako Mroczny Rycerz dopiero od roku, ale nie ma wątpliwości, że jego czyny odciskają swoje piętno na Gotham. Niestety w tym czasie zyskał kilku potężnych wrogów. Wszyscy, którzy do tej pory dzierżyli władzę w mieście, źle znoszą zamieszanie, jakie wprowadza Batman... Wygląda na to, że ktoś z nich postanowił pozbyć się nowego obrońcy prawa.

Tymczasem na ulicach Gotham tajemniczy osobnik morduje przestępców, a wszystkie topy prowadzą do Mrocznego Rycerza, co stawia go w bardzo trudnym położeniu. Czy uda mu się zdemaskować przebierańca i oczyścić swoje dobre imię?

