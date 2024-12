Superman jest "trochę bałaganem"? Nerwowość i niepokojące informacje po zamkniętym pokazie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zwiastun filmu Superman bije rekordy popularności i jest naprawdę dobrze przyjmowany przez większość widzów. Do tej beczki miodu właśnie włożono jednak łyżkę dziegciu. Jak raportuje jeden z najbardziej cenionych w ostatnim czasie scooperów, Jeff Sneider, zamknięty pokaz produkcji Jamesa Gunna miał wywołać "nerwowość" w studiu Warner Bros. Pictures, a "niezawodne źródło" dziennikarza stwierdza wprost, że cała opowieść jest "trochę bałaganem".

O tym, że specjalny pokaz Supermana "dla zżytej z Jamesem Gunnem ekipy i ludzi, którym ufa" faktycznie się odbył, wiemy już z tekstu prestiżowego The Hollywood Reporter z 6 grudnia. Zupełnie zastanawiające jest jednak to, że THR, pomimo dotarcia do uczestników seansu, nie przedstawił choćby jednej opinii na temat filmu lub innych słów, które mogłyby wywołać optymizm wśród fanów DCU i odbiorców artykułu.

Z jakichś powodów dziennikarze postanowili nie dzielić się reakcjami, "zamykając je we własnej Fortecy Samotności", jak podsumowuje portal World of Reel, dodając, że do jego autorów również dotarły informacje, iż za kulisami produkcji "dzieje się coś dziwnego".

Rozwiązanie całej zagadki przedstawił właśnie Sneider. Jego wspomniane wcześniej, "niezawodne źródło" wyjawia, że wersja filmu, którą niedawno pokazano w siedzibie WB, jest "trochę bałaganem", a w samej firmie po seansie zapanowała "nerwowa atmosfera". Scooper dodaje jeszcze, że "słyszał o wiele więcej na temat Supermana, Jamesa Gunna i DCU", jednak postanowił nie upubliczniać innych informacji.

World of Reel przypomina, że podobne, niepokojące wieści pojawiały się na kilka miesięcy przed premierami każdej z części reżyserowanych przez Gunna Strażników Galaktyki - efekt końcowy wszyscy doskonale znamy.

AKTUALIZACJA: W całej sprawie istotny może być fakt, że przez kilka ostatnich dni Jeff Sneider żalił się w mediach społecznościowych na to, iż nie został zaproszony na zeszłotygodniową konferencję prasową poświęconą Supermanowi, a serwis World of Reel określa Sneidera swoim "prawdziwym przyjacielem". Nie jesteśmy pewni, czy dziennikarz stawiałby na szali całą swoją reputację wyłącznie po to, by "odegrać się" na Gunnie, jednak na dzień dzisiejszy nie możemy wykluczyć i takiej opcji.

Superman zadebiutuje w kinach 11 lipca 2025 roku.