Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Komiksy: popularny horror dostanie film aktorski i serial animowany!

Blumhouse​ kupiło prawa do komiksu Coś zabija dzieciaki. I planuje na starcie nie jedną, a dwie adaptacje.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
Coś zabija dzieciaki komiksy
Fragment okładki 5. numeru komiksu Coś zabija dzieciaki. Źródło: Boom! Studios
Reklama

Coś zabija dzieciaki to bardzo popularny komiks grozy wydawany przez Boom! Studios. Opowiada o mieście, w których potwory żerują na dzieciach. Blumhouse kupiło teraz prawa do tytułu. Na podstawie horroru powstanie film aktorski i animowany serial dla dorosłych. Co sugeruje, że studio nie ma w planach pojedynczej adaptacji, a marzy mu się ekranowa franczyza.

Być może to dobry ruch, biorąc pod uwagę rosnącą popularność horrorów, od nominacji Substancji na Oscarach po genialne wyniki 4. części Obecności. Widać, że ten gatunek przeżywa rozkwit i studia filmowe zaczynają zauważać ten trend. Czas pokaże, czy adaptacja komiksu Coś zabija dzieciaki również okaże się sukcesem.

Coś zabija dzieciaki - kluczowe informacje o komiksie

Za komiks odpowiadają scenarzysta James Tynion IV i artysta Werthera Dell'Edera. Tytuł jest wydawany przez  Boom! Studios i cieszy się dużą popularnością.

O czym opowiada fabuła Coś zabija dzieciaki ? To mroczna historia o mieście nękanym przez potwory, które atakują dzieci. Jeden z nastolatków przeżył ich atak, jednak żaden dorosły nie wierzy w jego wersję historii. Wtedy znikąd pojawia się tajemnicza młoda kobieta o imieniu Erica Slaughter, która ma zamiar rozprawić się ze stworami

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
Coś zabija dzieciaki komiksy
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane książki

Najnowsze

1 Kadr z filmu Frankenstein Od Netflixa. Na zdjęciu jest Jacob Elordi jako
-

Netflix: Jacob Elordi jako Frankenstein. Tak wyraźnego zdjęcia jeszcze nie było

2 Kadr z filmu Batman v Superman: Świt sprawiedliwości. Jest na nim Ben Affleck jako Batman. Wykonał je sam Zack Snyder.
-

Ben Affleck jako Batman. To pierwsze zdjęcie w kostiumie, jakie kiedykolwiek wykonano

3 Rekruci
-

Pentagon atakuje serial Rekruci. Twórca odpowiada i dziękuje za hejt

4 Antony Starr jako Homelander (The Boys) - ostatnio w telewizji ucieleśnienie przerażającej postaci. Pstryknięciem palca może odebrać życie człowiekowi, a niebezpieczeństwo jest tym większe, że Homelander jest niestabilny psychicznie.
-

Gwiazda The Boys nie do poznania. Zobacz, jak wygląda na planie filmu!

5 Prawo i porządek
-

Przyjaciele - mogła być jedną z głównych bohaterek! Gwiazda Prawa i porządku ujawnia szczegóły

6 Czarny telefon 2
-

Najlepsze horrory 2025 według krytyków. Strasznie dobre filmy na Halloween!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s03e03

One-Punch Man

s38e05

48 Hours Mystery

s2025e25

Miejsce zbrodni

s09e09

Selviytyjät Suomi

s01e03
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Emilia Clarke
Emilia Clarke

ur. 1986, kończy 39 lat

Tom Cavanagh
Tom Cavanagh

ur. 1963, kończy 62 lat

Anthony Rapp
Anthony Rapp

ur. 1971, kończy 54 lat

Seth MacFarlane
Seth MacFarlane

ur. 1973, kończy 52 lat

Dylan McDermott
Dylan McDermott

ur. 1961, kończy 64 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV