Komiksy: popularny horror dostanie film aktorski i serial animowany!
Blumhouse kupiło prawa do komiksu Coś zabija dzieciaki. I planuje na starcie nie jedną, a dwie adaptacje.
Coś zabija dzieciaki to bardzo popularny komiks grozy wydawany przez Boom! Studios. Opowiada o mieście, w których potwory żerują na dzieciach. Blumhouse kupiło teraz prawa do tytułu. Na podstawie horroru powstanie film aktorski i animowany serial dla dorosłych. Co sugeruje, że studio nie ma w planach pojedynczej adaptacji, a marzy mu się ekranowa franczyza.
Być może to dobry ruch, biorąc pod uwagę rosnącą popularność horrorów, od nominacji Substancji na Oscarach po genialne wyniki 4. części Obecności. Widać, że ten gatunek przeżywa rozkwit i studia filmowe zaczynają zauważać ten trend. Czas pokaże, czy adaptacja komiksu Coś zabija dzieciaki również okaże się sukcesem.
Coś zabija dzieciaki - kluczowe informacje o komiksie
Za komiks odpowiadają scenarzysta James Tynion IV i artysta Werthera Dell'Edera. Tytuł jest wydawany przez Boom! Studios i cieszy się dużą popularnością.
O czym opowiada fabuła Coś zabija dzieciaki ? To mroczna historia o mieście nękanym przez potwory, które atakują dzieci. Jeden z nastolatków przeżył ich atak, jednak żaden dorosły nie wierzy w jego wersję historii. Wtedy znikąd pojawia się tajemnicza młoda kobieta o imieniu Erica Slaughter, która ma zamiar rozprawić się ze stworami.
Źródło: comicbookmovie.com
Premiery tygodnia
21
paź
Ninja Gaiden 4
21
paź
Wieczny pokój
21
paź
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
21
paź
Gdyby nie ty
22
paź
Wiła
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1963, kończy 62 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1961, kończy 64 lat