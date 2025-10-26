Komiksy: popularny horror dostanie film aktorski i serial animowany!

Źródło: Boom! Studios

Coś zabija dzieciaki to bardzo popularny komiks grozy wydawany przez Boom! Studios. Opowiada o mieście, w których potwory żerują na dzieciach. Blumhouse kupiło teraz prawa do tytułu. Na podstawie horroru powstanie film aktorski i animowany serial dla dorosłych. Co sugeruje, że studio nie ma w planach pojedynczej adaptacji, a marzy mu się ekranowa franczyza.

Być może to dobry ruch, biorąc pod uwagę rosnącą popularność horrorów, od nominacji Substancji na Oscarach po genialne wyniki 4. części Obecności. Widać, że ten gatunek przeżywa rozkwit i studia filmowe zaczynają zauważać ten trend. Czas pokaże, czy adaptacja komiksu Coś zabija dzieciaki również okaże się sukcesem.

Coś zabija dzieciaki - kluczowe informacje o komiksie

Za komiks odpowiadają scenarzysta James Tynion IV i artysta Werthera Dell'Edera. Tytuł jest wydawany przez Boom! Studios i cieszy się dużą popularnością.

O czym opowiada fabuła Coś zabija dzieciaki ? To mroczna historia o mieście nękanym przez potwory, które atakują dzieci. Jeden z nastolatków przeżył ich atak, jednak żaden dorosły nie wierzy w jego wersję historii. Wtedy znikąd pojawia się tajemnicza młoda kobieta o imieniu Erica Slaughter, która ma zamiar rozprawić się ze stworami.