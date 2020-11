Kino Żeglarz na morzu historii - obejrzyj wszystkie odcinki fantastycznego projektu

Kino Żeglarz

Kino Żeglarz to ostatnie kino na Półwyspie Helskim, które znajduje się w samym sercu Jastarni. Na początku XX wieku była tam restauracja, którą w czasie drugiej wojny światowej przekształcono w kino - i tak zostało do dziś.

Zdaniem bywalców i wszystkich, którzy mają z kinem do czynienia, jest to miejsce z duszą - w ciszy słychać szum morza, fotele skrzypią, w kącie sali stoi piec kaflowy, w powietrzu czuć zapach historii i kinematografii. W holu wiszą stare plakaty, muzyka puszczana jest z winyli. Bywali to Holoubek, Zapasiewicz czy Fronczewski.

Niedawno wystartował projekt, któremu mamy zaszczyt patronować - Kino Żeglarz na morzu historii. Zakłada on produkcję siedmiu kilkuminutowych filmików poświęconych stuletniej historii jednego z pierwszych budynków, które powstały w Jastarni. Każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi przewodniemu - od czasów przedwojennych aż do współczesności.

Poniżej obejrzycie całą serię - z ręką na sercu zaręczamy, że warto!

Odc. 1) Pensjonat Janina i niemiecka propaganda

Odc. 2) Dzieciaki kina Żeglarz

Odc. 3) Oglądanie przez dziurę: czyli jak zmieniało się kino Żeglarz ?

Odc. 4) Gdzie się podziała taśma filmowa?

Odc. 5) Od Świtu do zmierzchu - Bogdan Blindow, legendarny kiniarz

Odc. 6) W kinie Żeglarz się bywa

Odc. 7) Baby na pokładzie