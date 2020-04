Koniec CDP. Firma złożyła wniosek o upadłość

CDP to kolejny po Wydawnictwie Techland polski dystrybutor gier, który kończy działalność. Firma złożyła w sądzie wniosek upadłościowy, jej majątek został zabezpieczony, a pieczę nad nim sprawuje nadzorca wyznaczony przez sąd. Weteran branży gier wideo wkrótce ma zniknąć z mapy wydawniczej. Powodów bankructwa dystrybutora takich pudełkowych produkcji, jak Control, F1 2019 czy The Surge 2, nie podano do publicznej wiadomości.

Warto zaznaczyć, że CDP, chociaż ma wspólne korzenie z twórcami m.in. serii Wiedźmin, to aktualnie nie jest w żaden sposób związane z grupą CD Projekt czy też ze sklepem CDP.pl. Ten ostatni trafił pod skrzydła Merlin Commerce.

Niezagrożona jest także pudełkowa premiera gry Cyberpunk 2077. Wprawdzie jeszcze w styczniu CDP zapewniało, że zrealizuje wszystkie zamówienia dotyczące tej gry, jednak ostatecznie prawa do dystrybucji pudełek w Polsce przejęła Cenega i to ona będzie zajmować się zamówieniami graczy.