Cyberpunk 2077 - premiera we wrześniu nie jest zagrożona? CD Projekt uspokaja graczy

Niedawne opóźnienie premiery The Last of Us: Part II sprawiło, że wielu graczy zaczęło zastanawiać się nad losami innych nadchodzących produkcji. Wśród nich znajduje się m.in. Cyberpunk 2077, który pierwotnie miał zadebiutować już w kwietniu tego roku, ale później zdecydowano się na przesunięcie debiutu na wrzesień. Adam Kiciński, prezes zarządu grupy CD Projekt zapewnia, że na ten moment nic się nie zmieniło i ten wyczekiwany tytuł ma trafić na rynek zgodnie z planem.

Kiciński w raporcie finansowym za rok 2019 przypomina, że od połowy marca CD Projekt RED pracuje zdalnie, ale żadne plany nie uległy zmianom i Cyberpunk 2077 ma zadebiutować we wrześniu.

Od połowy marca pracujemy z domów, jednocześnie dbając o ciągłość naszych prac. Cele się nie zmieniły: w pierwszej kolejności zamierzamy wypuścić Cyberpunk 2077 we wrześniu. Jesteśmy zmotywowani i mamy wszelkie niezbędne narzędzia do osiągnięcia tego celu. Wierzymy, że nasza realizowana od dawna strategia unikania długów i gromadzenia rezerw finansowych sprawiła, że jesteśmy przygotowani na wszelkie problemy, jakie mogą przydarzyć się w tych trudnych czasach - czytamy w komunikacie.

Cyberpunk 2077 - premiera zaplanowana jest na 17 września. Gra powstaje z myślą o PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.