Koniec strajku scenarzystów. Głosowanie ratyfikowało zakończenie!

materiały prasowe

Gildia scenarzystów poddała pod głosowanie nad zakończeniem strajku, do którego doszło we wtorek 26 września. W nim jednogłośnie porozumienie zostało zatwierdzone. Ogłoszono tym samym, że o 9:01 czasu polskiego strajk scenarzystów oficjalnie się zakończył. Oznacza to, że scenarzyści mogą wrócić do pracy.

Natomiast w dniach od 2 do 9 października odbędzie się głosowanie nad ratyfikacją porozumienie, do którego Gildia scenarzystów doszła podczas negocjacji z AMPTP, czyli przedstawicielami telewizji i platform streamingowych.

Opóźnienia seriali i filmów

Cztery miesiące strajku bardzo opóźnią wiele seriali i filmów. Według szacunków portalu Deadline, jeśli strajk aktorów też się zakończy szybko, prace na planie lubianych seriali najwcześniej zostaną wznowione pod koniec listopada 2023 roku. Wówczas scenariusze będą gotowe. Eksperci jednak szacują, że tak prędko to nie nastąpi, a Gildia Aktorów wciąż nie prowadzi rozmów z AMPTP. Mówi się, że realistyczny start prac na planach to styczeń 2024 roku, a powrót seriali na ekrany to marzec 2024 roku.

Gildia opublikowała też szczegóły porozumienia w kwestii sztucznej inteligencji:

AI nie może tworzyć lub przetwarzać pracy pisarskiej. Materiał wygenerowany przez AI nie będzie traktowany jako źródło, więc nie może zostać wykorzystane, by podważać prace scenarzysty lub jego praw.

scenarzysta może wykorzystać AI do swojej pracy, jeśli firma na to się zgadza i scenarzysta będzie działał zgodnie z ich polityką. Firma jednak nie może wymagać, by scenarzysta używał oprogramowania AI podczas swojej pracy.

Dana firma musi poinformować scenarzystę, czy jakikolwiek materiał, który dostał od nich został wygenerowany przez AI lub zawiera wygenerowane elementy.