Koniec z logowaniem się do Questa za pośrednictwem Facebooka

Źródło: Oculus

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian związanych z przejęciem Oculusa przez firmę Marka Zuckerberga było wdrożenie nowego systemu autoryzacji użytkownika w październiku 2020 roku. Wymuszał on na nowych użytkownikach logowanie się do platformy za pośrednictwem facebookowego konta, co nie przypadło do gustu tym, którzy nie chcieli przekazywać swoich danych zespołowi odpowiedzialnemu za prowadzenie portalu społecznościowego Zuckerberga.

Rebranding zapowiedziany 28 października 2021 roku dał nadzieję na to, że już wkrótce ta kontrowersyjna polityka zostanie wycofana. Korzystanie z Questa nie będzie wymagało posiadania konta na Facebooku, o czym poinformował w jednym ze swoich wpisów Andrew "Boz" Bosworth, przyszły CTO firmy Meta:

Pracujemy nad nową metodą logowania się do Questa, która nie będzie wymagała konta Facebooka, powinna pojawić się w przyszłym roku. To jedna z priorytetowych rzeczy, nad którą aktualnie pracujemy.

Pierwotne plany korporacji zakładały, że do 1 stycznia 2023 wszyscy użytkownicy gogli Oculus będą musieli przerzucić się na konto Facebookowe. Nawet ci, którzy zalogowali się do systemu przed październikiem 2020 roku, kiedy integracja z serwisem społecznościowym nie była wymuszona. Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką ze strony potencjalnych klientów. Bunt okazał się skuteczny, a Meta w najbliższych miesiącach cofnie tę kontrowersyjną decyzję z ubiegłego roku.