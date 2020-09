Konsole Xbox Series X/S ze wsparciem Dolby Vision HDR dla gier

Źródło: Microsoft

Posiadacze konsoli Xbox One mogą już korzystać z technologii Dolby Atmos oraz Dolby Vision, ta jednak w pełni funkcjonuje wyłącznie w obrębie Netflixa, gdzie pomaga odtworzyć głębię dźwięku i precyzyjnie odwzorować kolory. Nowa generacja sprzętu od Microsoftu wprowadzi ją także do świata gamingu i przystosuje do współpracy z tytułami konsolowymi.

Implementacja Dolby Vision pozwoli wyświetlić szersze spektrum barw, dzięki czemu rozbłyski światła będą jaśniejsze, a czerń głębsza. Technologię przystosowano do pracy z dynamicznymi metadanymi, co oznacza, że algorytmy analizują każdą klatkę obrazu i na tej podstawie wyliczają jasność poszczególnych pikseli. Taka metoda pozwala precyzyjniej sterować zakresem barwnym oraz wypracować wyższy kontrast obrazu.

Z kolei zastosowanie w grach technologii Dolby Atmos umożliwi pełne wykorzystanie potencjału sprzętowego ray tracingu w zakresie symulowania rozchodzenie się fali akustycznej w trójwymiarowej przestrzeni. Gracz będzie w stanie precyzyjniej określić, z której strony dochodzą dźwięki w wirtualnym środowisku.

Co prawda technologia Dolby Vision trafiła już na Xboxa One X, ale nie wyszła poza fazę testową. W ramach programu Insider trafiła do wąskiego grona gier, w tym m.in. Battlefielda 1. Na razie nie wiadomo, czy Sony wdroży te rozwiązania do swojej konsoli.

Dolby Atmos dla gier na Xboxa Series X oraz S zadebiutuje w dniu premiery konsol. Na wdrożenie Dolby Vision HDR gracze będą musieli poczekać nieco dłużej, do 2021 roku.