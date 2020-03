Koronawirus - znane aktorki czytają bajki dzieciom. Ryan Reynolds finansuje jedzenie

Amy Adams i Jennifer Garner, jak wszyscy, siedzą w domach i czekają na rozwój sytuacji z pandemią koronawirusa. Panie zdecydowały się produktywnie spożytkować ten czas i przygotowały akcję #SaveWithStories..

Celem działań aktorek jest upewnienie się, aby dzieci, które nie chodzą do szkoły z powodu pandemii, nie traciły postępów w nauce i mogły zdrowo jeść. Amy Adams w swoim poście zwraca uwagę, że z powodu zamkniętych szkół w Stanach Zjednoczonych wiele dzieci nie będzie mieć co jeść, bo to jedyne miejsce, w którym dostawały posiłki. Dlatego cała akcja z #SaveWithStories ma na celu przekazanie pieniędzy na kampanię społeczną zapewniającej dzieciom jedzenie.

Amy Adams i Jennifer Garner w ramach tej inicjatywy będą czytać dzieciom książki w mediach społecznościowych, aby zachęcić swoich fanów do wspierania fundacji, która musi wielokrotnie wzmóc aktywność w okresie koronawirusa. Obie panie będą zapraszać do akcji swoich równie sławnych przyjaciół. Wszystko rozpoczęła oczywiście sama Amy Adams - zobaczcie sami, jak opowiedziała o akcji i przeczytała książkę dla dzieci na podstawie pomysłu swojej córki i z rysunkami jej męża

Dotacje przekazane zostaną dwóch fundacjom. Save the Children zajmują się dostarczaniem książek, zabawek i organizowaniem aktywności nauczania dzieciom, których szkoły zostały zamknięte z powodu koronawirusa w najbiedniejszych częściach USA. Natomiast No Kid Hungry zajmuje się dostarczaniem jedzenia do banków żywności oraz dystrybucją pożywienia najbiedniejszym rodzinom, które w okresie pandemii mają najtrudniej. Celem jest, by każde dziecko miało trzy posiłki dziennie.

Nie tylko Amy Adams i Jennifer Garner robią coś, by pomóc. Ryan Reynolds i Blake Lively zdecydowali się przeznaczyć milion dolarów na organizacje Feeding America oraz Food Banks Canada. Obie zajmują się bankami żywności, z których mogą korzystać najbiedniejsi mieszkańcy USA i Kanady.

Dan Nisbet, wice-prezes Feeding America tłumaczy, że ich organizacja pracuje non stop, aby w tym czasie dostarczać potrzebującym jedzenie - z uwagi na kwarantanne zajmują się też jego transportem. Podkreśla, że taka dotacja ma gigantyczne znaczenie dla ich działalności i dla tego, ilu osobom mogą pomóc.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1239693316398166020