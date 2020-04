Koronawirus - Canal+ i Cyfrowy Polsat nie przewidują rekompensat dla widzów kanałów sportowych

Pandemia koronawirusa sprawia, że przerwane zostały praktycznie wszystkie rozgrywki sportowe. To wiąże się z tym, że na kanałach sportowych nie ma żadnych transmisji, wyłącznie powtórki. Postanowiliśmy dowiedzieć się jaki jest plan działania w tym czasie dwóch wielkich dystrybutorów telewizji satelitarnej w naszym kraju, czyli Canal+ i Cyfrowego Polsatu. Otóż w oficjalnym komunikacie Canal+ zwraca uwagę na to, że klienci nie wykupują tylko kanałów sportowych, ale pełen pakiet kanałów o różnej tematyce. Oto pełny komunikat:

Rozumiemy, że w aktualnej sytuacji pojawiają się komentarze - skoro ligi nie grają, to należy zwrócić koszty abonamentu. To jednak bardzo duże uproszczenie dla funkcjonującego od lat modelu, w którym klienci kupują dostęp do pakietu kanałów, a nie konkretnych wydarzeń, które są tam transmitowane. W przypadku abonentów Platformy CANAL+ to dostęp do kilku kanałów CANAL+ o różnej tematyce, nie tylko sportowej.

Niemniej na obecną chwilę rozgrywki ligowe są zawieszone, a nie zupełnie odwołane. Komunikaty, które otrzymujemy od lig europejskich oraz UEFA, są natomiast dość spójne - wszystkim zależy na przywróceniu rozgrywek i dokończeniu obecnego sezonu jak tylko pozwoli na to sytuacja. Z tego powodu wierzymy, że nasi widzowie zobaczą wszystkie mecze obecnych sezonów. Obecną sytuację, gdzie liczba dostępnych wydarzeń sportowych na żywo zmieniła się, możemy jednocześnie porównać do sytuacji przerwy między sezonami, która w zależności od ligi trwa od półtora miesiąca do nawet ponad dwóch miesięcy. Po wznowieniu rozgrywek takiej przerwy być może już nie będzie.

Modyfikujemy ramówki kanałów sportowych, staramy się pozyskać nowe treści oraz realizujemy szereg nowych programów. Staramy się dostarczyć jak najwięcej ciekawych i wartościowych treści w tym trudnym dla wszystkich okresie.