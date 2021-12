Koronawirus - nowe obostrzenia w kinach od 15 grudnia

fot. Pixabay

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że od 15 grudnia 2021 roku limity w kinach zostaną zmienione. Od tego dnia można zapełniać salę tylko w 30%. Istotne jednak jest to, że do tego limitu nie liczą się osoby zaszczepione, więc kina i tak będą mogły wypełniać sale kinowe podczas premier nadchodzących hitów jak Spider-Man: Bez drogi do domu oraz Matrix Zmartwychwstania.

Czytamy jednak, że osoby zaszczepione mają być zweryfikowane przez przedsiębiorcę. Jednak nie ma tutaj informacji, jak kino miałoby to weryfikować i czy dostaje od ministerstwo określone narzędzia, które im to umożliwiają.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1468200919837949952

Dodatkowo ogłoszono zakaz konsumpcji w kinach. Najpewniej po to, aby widzowie mogli bezpiecznie siedzieć w maseczkach podczas seansu.

Takie same obostrzenia dotyczą hoteli, barów, restauracji, teatrów, obiektów sakralnych i sportowych. Natomiast dyskoteki, kluby i inne miejsca do tańczenia mają być zamknięte od 15 grudnia.

