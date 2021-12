Spider-Man: Bez drogi do domu - wyciek muzyki potwierdza TE POSTACIE?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Za muzykę w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu odpowiada Michael Giacchino, czyli kompozytor poprzednich dwóch części. Do sieci wyciekł utwór, który według scooperów jest prawdziwy. W nim też słyszymy tematy muzyczne Spider-Manów w wykonaniu Andrew Garfielda oraz Tobeya Maguire'a. Prawdziwości wycieku dodaje fakt, że został on szybko zablokowany w mediach społecznościowych. Jest to więc w pewnym sensie kolejne z wielu potwierdzeń, że te postacie w filmie są, ale nadal nikt otwarcie nie chce tego powiedzieć. Wydaje się, że Sony i Marvel chcą zaskoczyć widzów, którzy nie śledzą przecieków na temat filmu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - spoty

Spider-Man: No Way Home - brat Toma Hollanda wycięty z filmu

Tom Holland mówił swego czasu, że Harry Holland ma rolę epizodyczną w filmie. Miał zagrać zbira, którego chwyta Spider-Man. Aktor w jednym z wywiadów zdradził, że scena z nim niestety została wycięta. Podczas prac na planie Tom Holland zapowiadał ich wspólną scenę na Instagramie.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tom Holland (@tomholland2013)

Spider-Man w college'u

W tym filmie Pajączek w końcu skończył liceum i według aktora wyrusza na studia. Nie wiadomo jednak, czy z uwagi na wydarzenia zacznie rok szkolny, ale dorastanie Spider-Mana w życiu prywatnym było istotnym elementem tej serii, więc nie jest to wykluczone.

Tom Holland kradnie styl Roberta Downeya Jr.

Aktor w jednej rozmowie wyjawił, że Robert Downey Jr jest dla niego wzorem i - tak jak Tony Stark w MCU -tak jest jego mentorem. Dlatego też na czerwonym dywanie kradnie jego styl, bo mu się on podoba.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia.

