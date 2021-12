Matrix Zmartwychwstania - kto jest wybrańcem? Nowy trailer tworzy teorię

fot. Warner Bros.

Finałowy zwiastun filmu Matrix Zmartwychwstania zapowiada wiele emocji i zabawy formą, która wynika z samego konceptu wirtualnego świata. Widzimy, że zgodnie z opisem jest to kontynuacja i zarazem rozbudowanie pierwszego Matrixa. Na ekranie można dostrzec, że wydarzenia z filmu są oglądane przez bohaterów. Nikt nie ignoruje wydarzeń z dwóch sequeli. Dziennikarz comicbook.com wysnuł ciekawą teorię na bazie trailera.

Matrix Zmartwychwstania - teoria

Duży nacisk w trailerze został położony na motyw deja vu. Widzimy, jak niektóre rzeczy z trylogii powtarzają się w zmienionej formie. Teoria jest taka, że historia Neo jako wybawiciela to tylko jedna z powtarzających się pętli Matrixa, zanim ten program zostanie zrestartowany. To sugeruje, że tym razem to Trinity jest przepowiadanym wybrańcem, nie Neo. A zadaniem Neo jest przebudzenie bohaterki, by po raz pierwszy pojawiła się w prawdziwym świecie. Teoria, że wydarzenia z Matrixa i sequeli były częścią symulacji, pojawiała się w dyskusjach już po pierwszym zwiastunie. Może więc okazać się, że nie widzieliśmy jeszcze prawdziwego świata.

Czy Neo i Trinity to tak naprawdę jedna dusza rozdzielona na dwa ciała? Lana Wachowski może pójść w tę metaforę, która ma szansę pogłębić znaczenie świata fikcyjnego.

Matrix 4 - wojna maszyn

Największą rewelacją trailera jest scena, w której maszyny walczą z maszynami. To też może sugerować, że kwestia "prawdziwego świata", którego jeszcze nie widzieliśmy, wygląda zupełnie inaczej, niż trylogia sugerowała. Dlatego w tej części mamy deja vu i Matrixa w Matriksie, więc wydarzenia z trylogii były tylko symulacją, częścią programu, a prawda jest zupełnie inna.

Matrix Zmartwychwstania - premiera w polskich kinach odbędzie się 22 grudnia 2021 roku.

