Koronawirus - kolejni aktorzy zakażeni. Will Smith uświadamia

Daniel Dae Kim zakażony koronawirusem. Aktor udostępnił w sieci długi film o swoim doświadczeniu. Powiedział, że wirus nie dba o rasę lub płeć, religię, orientację seksualną, czy jesteś bogaty czy biedny, ani o swój status imigracyjny. Dodał, że wygląda na to, że nic mu nie będzie, ale chce podzielić się wszystkimi doświadczeniami w nadziei, że okażą się pouczające lub pomocne. Aktor pochodzący z Korei Południowej odwołał się też do rasistowskich ataków na Azjatów, wywołanych faktem, że wirus pochodzi z Chin. „Proszę powstrzymać uprzedzenia i bezsensowną przemoc wobec Azjatów” - apeluje w swoim nagraniu. Kim najbardziej znany jest ze swoich ról w serialach takich jak Hawaii 5-0, Lost, Angel i The Good Doctor.

Kolejną chorą osobą jest Indira Varma, znana m.in. z Gry o tron, a obecnie występująca w serialu ABC - For Life.

Varma brała udział w próbach do sztuki Czechowa pt. The Seagull w dzielnicy West End wraz z Emilią Clarke. Produkcja pierwszego sezonu For Life zakończyła się pod koniec stycznia, więc załoga nie jest zagrożona. Wspomniana sztuka została wstrzymana z powodu koronawirusa.

O chorobie poinformował też członek załogi serialu kryminalnego CBS FBI: Most Wanted. Produkcja została zamknięta 12 marca. Niektórzy członkowie obsady i ekipy serialu mieli bezpośredni kontakt z wspomnianym pracownikiem. Potencjalnie wszyscy mogą być już zarażeni.

Tymczasem film Jestem legendą z 2007 roku przeżywa renesans popularności. Jest teraz jednym z najchętniej oglądanych filmów platformy Netflix. Will Smith, który zagrał w nim główną rolę, przyznał pół-żartem, że czuje się odpowiedzialny za przekazywanie wiarygodnych informacji dotyczących koronawirusa ze względu na ten właśnie występ. Wystąpił więc wraz z rodziną w internetowym programie Red Table Talk, prowadzonym przez jego żonę.

Aktor między innymi wyjaśnił, dlaczego pozostanie w domu w czasie pandemii jest konieczne. Powiedział też, że widzi spore korelacje między filmem a obecną sytuacją. To zmieniło moje życie i sposób patrzenia na świat - powiedział. Są podstawowe zasady, których ludzie nie rozumieją. Słowa aktora w programie potwierdził dr Michael Osterholm. Przypomniał, że niezwykle ważne jest zachowanie półtorametrowch odstępów od siebie i pamiętanie o tym, że wirus nie przedostaje się do organizmu jedynie drogą kropelkową, ale też np. przez pocieranie oczu zakażonymi dłońmi.