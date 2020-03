Koronawirus - Pegg i Frost uczą i bawią. Parodia Wysypu żywych trupów podbija sieć

Simon Pegg i Nick Frost, podobnie jak wielu ludzi na świecie rozsądnie siedzą w domu w kwarantannie i czekają na opanowanie globalnej pandemii koronawirusa. Panowie znani z tzw. trylogii Lodów Cornetto Edgara Wrighta nie tracą jednak swojego poczucia humoru.

Chociaż dzieli ich odległość, nagrali razem wideo, które parodiuje scenę z filmu Wysyp żywych trupów z 2004. Każdy fan na pewno rozpozna, który moment wzięli na warsztat. Wszystko po to, aby przekazać fanom kilka istotnych informacji o tym, aby zostali w domu, wypili herbatkę i poczekali na to, jak to wszystko się zakończy. Nie brak poczucia humoru, za który fani ich cenią.

Zobaczcie koniecznie, jak im wyszło: