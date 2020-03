Koronawirus kontra Netflix. Brak nowych treści możliwym problemem platformy?

Ted Sarandos potwierdza, że Netflix, podobnie jak wszystkie telewizje, notuje bardzo duży wzrost oglądalności. Zapowiada, że subskrybenci Netfixa nie muszą martwić się o brak treści w najbliższych kilku miesiącach. Podkreśla, że obecnie mają dużo odcinków nakręconych z wyprzedzeniem na ten najbliższy okres, bo tak działa ich system pracy.

Sarandos wyjaśnia, że wstrzymania prac na planach każdego filmu i serialu to gigantyczne zakłócenie całego procesu i nie ma to precedensu w historii. Dodaje, że jeśli prace na planach będą zablokowane przez następne miesiące, problem z treściami na platformie może pojawić się w drugiej połowie roku.

Dlatego Netflix opracowuje procesy, które pomogą im jakoś pracować w tym trudnym okresie. Organizują między innymi wirtualne czytanie scenariuszy w grupie nawet do 40 osób. Normalnie takie rzeczy mają miejsce przed rozpoczęciem prac na planie i wszyscy znajdują się w jednym pomieszczeniu. Zrobiono tak m.in. z serialem Big Mouth po to, by wszystko było już przygotowane, gdy będą mogli nagrywać.

Sarandos wyjaśnia, że osoby pracujące przy zawieszonych filmach i serialach dostają wypłatę przez co najmniej dwa tygodnie, a do tego starają się ich aktywizować, aby pracowali z domów. Nawet w przypadku zawodów, które niekoniecznie kojarzą się z pracą zdalną, ale nie chciał zbytnio rozwinąć tej myśli. Logistyczne rozwiązania są opracowywane dla każdej produkcji osobno.

Odniósł się też do 25% zmniejszenia jakości obrazu na terenie Unii Europejskiej. Jego zdaniem większość konsumentów nie odczuje tej różnicy.