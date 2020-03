Amerykańskie kina zagrożone bankructwem przez koronawirusa. Partie wciąż nie osiągnęły porozumienia

Amerykańskie partie wciąż nie osiągnęły porozumienia w negocjacjach w sprawie gospodarczego pakietu stymulującego na czas epidemii koronawirusa. Demokraci zablokowali wartą prawie 2 biliony dolarów rekordową propozycję Republikanów. Demokraci uważają, że projekt nie zapewnia Amerykanom odpowiedniej opieki zdrowotnej na czas pandemii. Pakiet miał z założenia ratować amerykańską sytuację ekonomiczną.

Szef Narodowego Stowarzyszenia Właścicieli Kin (National Association of Theatre Owners), John Fithian, ma wielką nadzieję, że partie w najbliższej przyszłości pójdą na kompromis. W przeciwnym razie właścicielom grozi upadłość,

Nie są w impasie. To tylko część procesu demokratycznego. To będzie długa noc. Pracujemy jak szaleni. Mam nadzieję, że dziś wieczorem zostanie osiągnięty kompromis, który nie wywoła żadnych szkód, a utrzyma nasze biznesy przy życiu. Właśnie o to walczymy: by po zakończeniu kryzysu przemysł filmowy wciąż żył, funkcjonował, a my będziemy mogli ponownie zatrudnić naszych ludzi.

Wszystkie kina obarczone są stałymi kosztami, takimi jak czynsz, media, podatki i konieczność płacenia pracownikom (którym teraz wypłacanie pieniędzy jest właściwie niemożliwe). Obecnie przynoszą 0 dolarów dochodu. Dlatego też przemysł kinowy jest obecnie jedną z najbardziej zagrożonych branż. Wspomniany pakiet miałby w krótkim czasie wspomóc pracowników, wesprzeć system opieki zdrowotnej i podtrzymać firmy na tyle, by pracownicy rzeczywiście mogli wrócić do pracy, gdy już będzie po wszystkim.

Jeśli jednak kina nie otrzymają rządowego wsparcia, zbankrutują.