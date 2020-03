Koronawirus - seriale 2020, które zostaną skrócone z powodu pandemii. Lista tytułów

Wiemy, że koronawirus doprowadził do paraliżu popkultury pod każdym względem. Prace nad wszystkimi serialami zostały zawieszone, a postprodukcja nie przy każdym tytule może być prowadzona zdalnie. Dlatego też wiele seriali emitowanych od września 2020 roku nie doczeka się końca. Wszystko przez to, że albo nie wszystkie odcinki zostały nakręcone, albo postprodukcja nie może zostać sfinalizowana.

Sprawa nie tylko dotyczy skróconych sezonów, ale także odwołania premier. Fargo oraz The Walking Dead: World Beyond miały mieć premierę w kwietniu 2020 roku. Oba seriale jednak nie pojawią się i nie wiadomo, kiedy zadebiutują na ekranach. Pierwszy nie został nakręcony do końca, a przy drugim nie da się zakończyć postprodukcji. Przyczyna przeważnie jest prosta: firmy zostały zamknięte przez pandemię i nie są w stanie pracować zdalnie.

Dlatego bazując na dostępnych informacjach w różnych portalach przygotowałem dla Was zestawienie tytułów, które będą mieć skrócone sezony. Niektóre odcinki zostaną znacznie opóźnione (daty nie są znane), inne w ogóle nie zostaną nakręcone i na tym serie się zakończą, a w przypadku kilku tytułów decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Seriale - skrócone sezony lub opóźnione emisje odcinków