Koronawirus uderza w Hollywood - dziesiątki tysięcy osób straciło pracę. Showrunnerzy wspierają akcję #PayUpHollywood

120 000 członków związku zawodowego International Alliance of Theatrical Stage Employees straciło pracę w związku z przerwami produkcji. Oto potężny wpływ pandemii koronawirusa. We wtorek 17 marca IATSE poinfotmowało, że zawieszenia produkcji związane z COVID-19 i odwoływanie różnych wydarzeń wywołało zamknięcie 120 000 miejsc pracy. Wiele osób, których to dotyczy, pracuje przy hollywoodzkich produkcjach, ale IATSE obejmuje również wydarzenia na żywo, konwenty i wiele innych elementów. Również we wtorek Zarząd Generalny IATSE zatwierdził darowizny w wysokości 2,5 miliona dolarów na rzecz trzech organizacji charytatywnych, które - jak twierdzi prezes IATSE, "doskonale funkcjonują jako nasi partnerzy i mogą pomóc osobom doświadczającym trudności spowodowanych obecnym kryzysem".

Studia wciąż formułują swoją reakcję na nagłą utratę zatrudnienia przez tak wielu członków załogi. Szefostwo niektórych obiecało już dwutygodniową odprawę pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, inni jak dotąd oferują jedynie słowa wsparcia i obiecują, że ich miejsca pracy wciąż będą dostępne, jeśli produkcja zostanie wznowiona. Dla wielu pracowników poniżej pewnej linii jedynym dochodem w niemożliwej do przewidzenia przyszłości będą przyśpieszone zasiłki dla bezrobotnych od państwa. Wiele osób zaznacza, że nikt nie opracował jeszcze dobrego wzoru działania i wszyscy próbują to rozgryźć. Niektóre programy zakładają płacenie dwutygodniowych odpraw w wysokości pełnej pensji, inne płacą przez dwa tygodnie za osiem godzin dziennie, co oznacza obniżone wynagrodzenie dla niektórych. Jeszcze inni nie płacą nic. Wynagrodzenie gwiazd jest zabezpieczone przez umowy, lecz niżej położeni nie mają żadnych zabezpieczeń, gdy produkcja jest zawieszana. Przywódcy związkowi są też zaniepokojeni długoterminowym wpływem zamknięć.

Tymczasem wielu showrunnerów wsparło fundusz pomocy humanitarnej #PayUpHollywood dla personelu pomocniczego dotkniętego pandemią koronawirusa.

W następstwie pandemii koronawirusa i jego wpływu na sytuację finansową świata, ruch #PayUpHollywood od Liz Alper i Deirdre Mangan połączył siły ze Scriptnotes, Junior Hollywood Radio & Television Society i YEA!, by uruchomić fundusz pomocniczy dla pracowników Hollywood (Hollywood Support Staff COVID-19 Fund), który pomoże szeregowym pracownikom przemysłu rozrywkowego w Los Angeles.

Nie minęło dużo czasu, zanim do akcji wkroczyli jedni z najbardziej znanych showrunnerów w branży (w tym Craig Marzin od Czarnobyla, który wraz z Johnem Augustem ze Scripnotes ogłosili spore finansowe wsparcie). Dołączyli do nich Shonda Rhimes, David Benioff, Damon Lindelof, Greg Berlanti, Mike Schur, Marti Noxon, Julie Plec, Aline Brosh McKenna, Lisa Joy i Jonah Nolan. Od wtorku przekroczyli 100 000 USD i zbliżają się do 150 000. Wpłaty wciąż napływają. Całość kontynuuje nacisk na utrzymanie godnych zarobków dla często pomijanego personelu pomocniczego w Hollywood. Obecnie te właśnie osoby są najbardziej poszkodowane.