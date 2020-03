Komedie - TOP 50 najśmieszniejszych filmów wg naEKRANIE.pl

Nieraz już prezentowaliśmy listy najlepszych filmów danego gatunku według dużych zagranicznych serwisów, jak choćby Rotten Tomatoes. Zwłaszcza w przypadku Zgniłych Pomidorów spotykały się one raczej z krytyką naszych Czytelników, odnoszącej się na przykład do dyskusyjnego naginania ram gatunkowych i ignorowania naprawdę udanych tytułów. Pojawiły się sugestie, byśmy stworzyli naszą własną, redakcyjną listę. Stwierdziliśmy, że to całkiem fajny pomysł.

Postanowiliśmy ograniczyć listy do pięćdziesięciu tytułów. Uwierzcie: nie jest tak łatwo wybrać 50 dobrych tytułów danego gatunku, a potem ułożyć z nich listę, która każdego zadowoli. Jest to wręcz niewykonalne. Świat kina oferuje znacznie więcej udanych komedii, które w przeciągu ostatniego stulecia powstawały na całym świecie. Chciałoby się w takiej liście oddać cześć każdemu ze świetnych reżyserów, który wniósł coś do gatunku; wspomnieć kultowe klasyki, ale też docenić nowe produkcje. Niestety, liczba miejsc jest ograniczona (nie chcemy tworzyć tu molochów, które w swym ogromie stracą na elitarności i... sensie), a i gusta różne (cóż za odkrycie!), nie ma więc szans, by zawrzeć tu absolutnie wszystko, co zdaniem wielu by na to zasługiwało. Sugerowanego numerkiem umiejscowienia poszczególnych tytułów (czyli kolejności) nie musicie też traktować zanadto dosłownie - najważniejsza jest sama obecność na liście. Prosimy, byście o tym pamiętali. Przedstawiamy Wam zatem pierwsze z naszych zestawień, czyli...

Najlepsze komedie w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 26.:

50. Jaja w tropikach (2008)

Nie mogło zabraknąć miejsca dla wprowadzającej postacie Jaya i Cichego Boba komedii Kevina Smitha, znakomitych francuskich Gości i serii komedii z Louisem de Funèsem. Musieliśmy wspomnieć o Boracie, przede wszystkim ze względu na niepodrabialną i swego czasu szokującą postać, jaką jest Sacha Baron Cohen. Nie brak polskiego klasyka z lat 90., Kosmicznych Jaj, które swego czasu bawiły przecież wszystkich, czy Supersamca - komediowa ekipa z Sethem Rogenem, Billem Haderem, Michaelem Cerą i Jonah Hillem na czele reprezentuje dowcip wulgarny, ale nieraz naprawdę trafny i błyskotliwy. Straszny film to początek fali parodii, którą każdy chyba kojarzy. Niedobrani nie dość, że bawią nietypowym zestawieniem aktorskim, które okazało się strzałem w dziesiątkę, to nie szczędzą trafnych komentarzy, a Jaja w tropikach doskonale parodiują Hollywood i pewne typy aktorów (nie wspominając o doskonałych rolach Roberta Downeya Juniora i... Toma Cruise'a).

Najlepsze komedie w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 25. do 1.:

25. Maska (1994)

To byłoby na tyle! Bliżej szczytu musieliśmy zwolnić jeszcze jedno miejsce Woody'emu Allenowi. Więcej Lesliego Nielsena, a także - obowiązkowo - Seksmisja, innej opcji nie było. Humor pana Waititiego również bardzo nam odpowiada, podobnie jak (choć nie wszystkim...) uwielbiany przez wielu Monty Python - ostatecznie zajął on miejsce na szczycie listy filmem reprezentującym całość twórczości. Pokolenia śmiały się z Facetów w rajtuzach, nie mówiąc już o Pół żartem, pół serio, kultowym obrazie, który do dziś jest wzorowo napisanym i naturalnie zabawnym filmem komediowym. Być może kogoś dziwi obecność Funny People tak blisko szczytu? To naprawdę udany film (znakomity Judd Apatow za sterami), który jest nie tylko inteligentnie prześmiewczy, ale i sam w sobie stanowi błyskotliwą opowieść o humorze i... przemijaniu. Nie można też zapomnieć o wybitnej satyrze, jaką jest zajmujące drugie miejsce dzieło Stanleya Kubricka!