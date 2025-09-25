placeholder
Kosmiczne Jaja 2 z coraz szerszą obsadą. Powracają kolejne stare nazwiska

Okazuje się, że do kontynuacji klasycznej parodii Gwiezdnych Wojen powróci jeszcze więcej oryginalnej obsady. Ale czy film zachwyci nas swoim klasycznym humorem?
Tomasz Hudyga
Tagi:  obsada 
kosmiczne jaja 2
Kosmiczne jaja MGM
Studio potwierdziło w czwartek, że w filmie ponownie zobaczymy Ricka Moranisa, Billa Pullmana, Daphne Zunigę i George’a Wynera w rolach z oryginału, a także Mela Brooksa, którego udział ogłoszono już wcześniej. Do obsady dołączą także Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman i Anthony Carrigan, którzy wcielą się w nowe postacie.

Reżyserem komedii jest Josh Greenbaum, a za scenariusz odpowiadają Gad, Benji Samit i Dan Hernandez. Producentami filmu są Brian Grazer, Ron Howard i Jeb Brody z Imagine Entertainment, a także Gad, Brooks, Greenbaum i Kevin Salter.

Szczegóły fabuły oraz tytuł kontynuacji parodii Gwiezdnych wojen nie zostały jeszcze ujawnione. Zdjęcia do sequela Kosmicznych jaj są obecnie w toku, a premiera kinowa planowana jest na 2027 rok.

Pierwsze spojrzenie na obsadę można zobaczyć poniżej na zdjęciu z czytania scenariusza.

nullAmazon

 

Oryginał, wydany przez MGM w 1987 roku — dekadę po premierze Gwiezdnych wojen George’a Lucasa, które stały się kulturowym fenomenem — miał w obsadzie Billa Pullmana, Moranisa, Zunigę, Wynera i Johna Candy’ego, a także Joannę Rivers jako głos parodii C-3PO. Film zdobył status jednej z najbardziej kultowych parodii science fiction.

Źródło: hollywoodreporter.com

Tomasz Hudyga
