Kosmiczne Jaja 2 z coraz szerszą obsadą. Powracają kolejne stare nazwiska

Studio potwierdziło w czwartek, że w filmie ponownie zobaczymy Ricka Moranisa, Billa Pullmana, Daphne Zunigę i George’a Wynera w rolach z oryginału, a także Mela Brooksa, którego udział ogłoszono już wcześniej. Do obsady dołączą także Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman i Anthony Carrigan, którzy wcielą się w nowe postacie.

Reżyserem komedii jest Josh Greenbaum, a za scenariusz odpowiadają Gad, Benji Samit i Dan Hernandez. Producentami filmu są Brian Grazer, Ron Howard i Jeb Brody z Imagine Entertainment, a także Gad, Brooks, Greenbaum i Kevin Salter.

Szczegóły fabuły oraz tytuł kontynuacji parodii Gwiezdnych wojen nie zostały jeszcze ujawnione. Zdjęcia do sequela Kosmicznych jaj są obecnie w toku, a premiera kinowa planowana jest na 2027 rok.

Pierwsze spojrzenie na obsadę można zobaczyć poniżej na zdjęciu z czytania scenariusza.

Oryginał, wydany przez MGM w 1987 roku — dekadę po premierze Gwiezdnych wojen George’a Lucasa, które stały się kulturowym fenomenem — miał w obsadzie Billa Pullmana, Moranisa, Zunigę, Wynera i Johna Candy’ego, a także Joannę Rivers jako głos parodii C-3PO. Film zdobył status jednej z najbardziej kultowych parodii science fiction.

