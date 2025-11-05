Robert Pattinson - wszystkie nadchodzące filmy. Ambitne kino niezależne i wielkie blockbustery

fot. Warner Bros. Pictures

Robert Pattinson przeszedł niezwykle ciekawą drogę w Hollywood. Od komedii romantycznych i niesławnego Zmierzchu, przez niezależne produkcje kierowane przez jednych z najlepszych obecnie reżyserów, aż po wysokobudżetowe blockbustery pokroju Batmana, Tenet czy Mickey 17. To w tym ostatnim filmie widzieliśmy go jeszcze w 2025 roku, ale utalentowany aktor nie powiedział jeszcze ostatniego słowa przed nowym rokiem.

Deadline przygotowało listę wszystkich zapowiedzianych produkcji, w których udział weźmie Robert Pattinson. Każdy z tych projektów można określić mianem ambitnego. Widać też, że aktor wybiera różnorodne gatunki i role, nie sprowadza się do grania ciągle tego samego. Na liście znajdziecie dramaty obyczajowe, komedię romantyczną, wielki blockbuster Christophera Nolana czy kontynuację przygód Bruce'a Wayne'a w uniwersum Matta Reevesa.

Robert Pattinson - wszystkie nadchodzące filmy

Oto wszystkie nadchodzące filmy, w których zobaczymy Roberta Pattinsona wraz z datami premier: