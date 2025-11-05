Reklama
Maya Hawke dostała doskonałą radę od matki. Co powiedziała o współpracy z Quentinem Tarantino?

Maya Hawke zdradziła, jaką radę dała jej matka, Uma Thurman, o współpracy z Quentinem Tarantino. Przed czym ją przestrzegła, gdy występowała w filmie Pewnego razu w... Hollywood?
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Pewnego razu w… Hollywood 
Quentin Tarantino fot. Netflix
Zanim świat zachwycił się talentem Mayi Hawke w serialu Stranger Things, córka Umy Thurman i Ethana Hawke'a miała okazję zagrać niewielką rolę w filmie Pewnego razu... w Hollywood. W podcaście Good Hang prowadząca Amy Poehler zapytała się, czy jej matka dała jej jakąś radę dotyczącą współpracy z Quentinem Tarantino.

Czytaj więcej: Ethan Hawke o karierze córki. Jest dumny, że poszła w jego ślady?

Przypomnijmy, że Uma Thurman zagrał w trzech filmach Tarantino, więc dobrze wie, jak wygląda współpraca z tym reżyserem. Maya Hawke potwierdziła, że matka dała jej jedną radę:

Miej założone buty.

W ten żartobliwy sposób odniosła się do spekulacji na temat rzekomego fetyszu stóp Tarantino. Ta odpowiedź zaskoczyła Poehler, która z trudem tłumiła śmiech. Stwierdziła, że to "doskonała rada". Przypomnijmy, że nawet Brad Pitt podczas odbierania nagrody w Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych zażartował, dziękując m.in. stopom Margot Robbie i Margaret Qualley. 

Natomiast w poprzednich wywiadach Hawke chwaliła Tarantino mówiąc, że to genialny i pełen entuzjazmu filmowiec i reżyser, które emanuje pasją. Dodała, że niewielu jest ludzi, którzy kochają filmy tak bardzo jak on.

Maya Hawke powróciła do roli Robin w Stranger Things w finałowym sezonie, którego pierwsze 4 odcinki zadebiutują na Netfliksie 27 listopada.

Sony // Quentin Taratino na planie filmu "Pewnego razu w... Hollywood"

Źródło: ew.com

