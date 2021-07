Kosmiczny mecz: Nowa era - reżyser oryginału ostro krytykuje produkcję. 5 razy próbował skończyć oglądanie

Kosmiczny mecz miał premierę w 1996 roku. Niedawno na ekrany kin weszła kontynuacja kultowego filmu. Kosmiczny mecz: Nowa era zyskał nowego krytyka, którym okazał się nie kto inny, jak Joe Pytka, reżyser oryginału. Twórca już wcześniej sprzeciwiał się pomysłowi, by stworzyć kolejną część kultowej produkcji, nazywając to niedorzecznością. Teraz zaś przyznał, że obejrzenie kontynuacji zajęło mu aż pięć różnych podejść. Na jego liście skarg była między innymi ścieżka dźwiękowa i podobieństwo Królika Bugsa do pluszowej lalki. Najbardziej jednak bolała go obecność LeBrona Jamesa.

Kosmiczny mecz 2

Reżyserowi nie podoba się fakt, że ktokolwiek miałby zastąpić Michaela Jordana, który grał główną rolę w oryginale. Według niego koszykarz podobnie jak Michael Jackson i Madonna posiada rzadki dar do wpływania na innych ludzi. LeBron może i jest fantastycznym sportowcem, ale nie jest nim, więc zdaniem Pytki ten film nie powinien się nazywać Kosmiczny mecz 2, tylko stanowić odrębny tytuł. Ponieważ według niego Kosmiczny mecz to zawsze będzie Michael Jordan.