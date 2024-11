Simon Kinberg zajmie się nowymi filmami Star Wars. Czemu Lucasfilm mu zaufało?

Źródło: Lucasfilm

Simon Kinberg jest najbardziej znany ze swojej pracy nad franczyzą o X-Menach, a wkrótce będzie obserwowany przez cały fandom Star Wars. To on zajmie się scenariuszem oraz produkcją nowych części, które mają kontynuować Sagę Skywalkerów. Mimo głosów zaskoczeń, wiele źródeł uważa, że Lucasfilm podjęło rozsądną i bezpieczną decyzję.

Nowe Star Wars - dlaczego akurat Simon Kinberg?

Począwszy od Pana i Pani Smith, przez filmy o X-Menach, aż do produkcji Kopciuszka i trzech filmach o detektywie Hercule Poirot, Kinberg udowodnił, że potrafi rozmawiać z przedstawicielami wytwórni filmowych o produkcji franczyz w sposób, który łagodzi ich obawy dotyczące wpływu decyzji twórczych na kosztowny wynik finansowy takich projektów.

Z drugiej strony, nie zapominajmy o porażkach Kinberga - choćby Mroczna Phoenix była najgorzej ocenianym filmem o X-Menach. Słabo wypadł również szpiegowski thriller The 355 z Jessicą Chastain, zarabiając jedynie niecałe 19 milionów dolarów na całym świecie. Mimo to, jak sugerują źródła Variety, Kathleen Kennedy postanowiła zwrócić się osobiście do Kinberga z ofertą. Wpływ na to miała jego relacja z Carrie Beck i Dave'em Filonim - oboje współpracowali z nim nad docenianym serialem animowanym Star Wars: Rebelianci.

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Insiderzy ze studia Lucasfilm podkreślają również, że choć media określają filmy Kinberga jako części X, XI i XII w uniwersum Gwiezdnych Wojen, ich produkcja jest dopiero na bardzo wczesnym etapie. Reżyser faktycznie chce stworzyć nową trylogię, ale jak to zwykle bywa przy rozwoju scenariusza, szczegóły fabularne i postacie są wciąż dalekie od ostatecznej formy, a co dopiero premiery kinowej.