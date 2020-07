Kraina Lodu 2 miała mieć jeszcze jedną piosenkę. Sterling K. Brown opowiada o powodach jej wycięcia

źródło: Materiał prasowe

Kraina Lodu 2 to jednak z najpopularniejszych animacji na świecie, która teraz odkrywa swoje kulisy w filmie dokumentalnym Into the Unknown: Making Frozen 2 dostępnym na platformie Disney+. Sześcioodcinkowy dokument przybliża proces twórczy. Na ten temat wypowiada się Sterling K. Brown, którego wykonanie piosenki pt. See the Sky nie znalazło się w Krainie Lodu 2. Aktor w anglojęzycznej wersji animacji podkładał głos generałowi Mattiasowi.

Jednak Sterling K. Brown, znany z serialu Tacy jesteśmy, pogodził się z decyzją wycięcia jego piosenki przez twórców, rozumiejąc, jak działa ten biznes.

Miałem zaśpiewać piosenkę. Śpiewałem na przesłuchaniu. Moja piosenka została wycięta. Może znajdzie się w Krainie Lodu 3. Wierzysz, że Jen [Lee] i Chris [Buck] mieli swoją ogólną wizję, co fabuła potrzebuje, więc jeśli to nie pasowało do historii, którą opowiedzieli, myślisz sobie: w porządku, nie pasowało do historii. Ale i tak cierpisz. Mówisz sobie: to było dobre. A potem oni wymyślili coś innego, co jest naprawdę, ale to naprawdę świetne.

Kraina Lodu 2 zarobiła niemal 1,5 miliarda dolarów, a ponadto otrzymała nominację do Oscara w kategorii Najlepsza Piosenka za utwór Into The Unknown w wykonaniu Indina Menzel i Aurory Aksnes.