Kraina Lodu 2 online dużo taniej. Konkurencyjna cena polskiej platformy

Kraina lodu 2 jest dostępna legalnie online w polskiej wersji językowej. 1 kwietnia film animowany trafił do oferty player.pl. Cena polskiej platformy wynosi zaledwie 15 złotych za 48-godzinny dostęp do oglądania. Więcej o ofertach VOD możecie dowiedzieć się z naszej strony vod.naekranie.pl.

Jest to więc bardzo konkurencyjna oferta w porównaniu do tego, co jakiś czas temu zaproponowały portale Rakuten oraz iTunes. W tym pierwszym za dostęp do wersji z polskim dubbingiem (wypożyczenie lub zakup) musimy zapłacić 49,99 złotych. Natomiast druga platforma proponuje cenę 54,99 złotych, ale nie ma tam wersji polskiej.

Kraina lodu 2 - QUIZ dla rodziców z dziećmi

Kraina lodu 2 online jest również w Disney+, z którego można korzystać w Polsce, jeśli ma się założone konto w kraju, w którym platforma jest dostępna, na przykład w Holandii. Niestety, ale tam również film animowany nie jest dostępny z polską wersją językową.

Przypomnijmy, że Kraina lodu 2 była wielkim hitem komercyjnym w kinach, w których była wyświetlana jesienią 2019 roku. Z całego świata zebrano 1 mld 450 mln dolarów.

Kraina lodu 2 - zwiastun