Kraina lodu - QUIZ dla wielbicieli Frozen. Znasz te bajki? [POZIOM TRUDNY]

Kraina lodu stała się fenomenem w 2013 roku - każdy to oglądał niezależnie od wieku, ale to dzieciaki pokochały tę bajkę w sposób nadzwyczajny. Podobnie było pod konie 2019 roku z Krainą lodu 2. Patrząc na wynikach box office obu filmów (odpowiednio zebrano z całego świata 1 mld 280,8 mln dolarów i 1 mld 450 mln dolarów), można uznać, że Kraina lodu 3 to formalność. W końcu to hit, który kochają widzowie na całym świecie w każdym wieku, a piosenki na długo zapadają w pamięć.

QUIZ dla fanów ma wysoki poziom trudności. Zatem, jeśli dobrze znacie te animacje, sprawdźcie się koniecznie, a jeśli jesteście rodzicami,. być może to Wasze pociechy pomogą Wam z najtrudniejszymi zagadnieniami, bo jesteśmy przekonani, że wiedzą o tym filmie więcej niż nawet my sami!

Łącznie z obu części przygotowałem dla Was 30 rozmaitych pytań o różne detale związane z serią Kraina lodu. Quiz powstał po to, by poświęcić trochę czasu i sprawdzić swoją wiedzą, a może nawet zmotywować się do ponownego obejrzenia tych wyjątków animacji. Sądzimy, że ich pozytywny wydźwięk jest czymś, czego wszyscy potrzebujemy.

Poza tym przygotowaliśmy dla Was również QUIZ o łatwym poziomie trudności. Jeśli ten jest za trudny, sprawdźcie tamten koniecznie!

Kraina lodu - QUIZ dla fanów Frozen