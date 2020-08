Kraina Lovecrafta - HBO udostępniło pierwszy odcinek serialu za darmo na YouTube

materiały prasowe

Pierwszy odcinek serialu Kraina Lovecrafta wylądował własnie na oficjalnym kanale YouTube'owym HBO Polska! Dzięki temu pilotażowy epizod zupełnie za darmo mogą obejrzeć wszyscy, którzy nie mają dostępu do treści HBO. Naszym zdaniem - jak najbardziej warto. Tutaj przeczytacie naszą bezspoilerową recenzję pierwszych 5. epizodów, tutaj zaś - spoilerowe omówienie pilota.

Kraina Lovecrafta to produkcja odcinkowa na podstawie powieści Matta Ruffa pod tym samym tytułem. Akcja książki toczy się w 1954 roku. Bohater, wraz wujem, wyrusza do Nowej Anglii, by odnaleźć zaginionego ojca. Trafiają tam do starego dworu, który kiedyś należał do ich rodziny. Na miejscu muszą zmierzyć z wrogimi duchami oraz demonami "białej" Ameryki.

Za produkcję odpowiadają Bad Robot J.J. Abramsa, Monkeypaw Productions Jordana Peele'a i Warner Bros Television. Odcinki trwają godzinę, a showrunnerką serialu jest Misha Green (Underground). Jordan Peele, Abrams i Ben Stephenson będą producentami wykonawczymi. W obsadzie są: Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Michael K. Williams oraz Abbey Lee.

Poniżej za darmo obejrzycie pierwszy epizod: