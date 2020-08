Star Wars 9 - planeta Sithów była zamieszkiwana wcześniej przez starożytną rasę?

Lucasfilm

Exegol jest planetą, którą widzowie zobaczyli w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. To właśnie tam doszło do finałowej potyczki Rey z Palpatinem. Teraz najnowsza książka z uniwersum Gwiezdnych Wojen rozjaśnia nieco więcej jeśli chodzi o historię planety Sithów. Okazuje się, że nie byli oni pierwszymi zamieszkującymi tereny Exegolu.

Z filmu dowiadujemy się, że Exegol był niegdyś planetą o żyznym terenie i z wieloma możliwościami, ale wszystko to zostało zniszczone przez Sithów. W książce George'a Manna pt. Dark Legends, zebranych zostało sporo ciekawych historii z uniwersum, które choć tytułowane są legendami, to jednak zawierają zawsze ziarno prawdy, które uznawane jest przez Lucasfilm. Rozdział A Life Immortal traktuje właśnie o planecie Exegol.

Lucasfilm

Legenda opisuje w dużej mierze losy jednej z pierwszych przedstawicielek Sithów, która trafiła na Exegol. Była nią Darth Noctyss, której celem był podbój galaktyki, ale która miała także obsesję na punkcie życia wiecznego. Twierdziła, że po co jej królestwo, którym ze względu na kruchość życia, nie będzie mogła rządzić wiecznie? Darth Noctyss próbowała odszukać tajemnicę nieśmiertelności, a jej poszukiwania zaprowadziły ją właśnie na Exegol. Nazywane jest ono "zepsutym miejscem", gdzie atmosfera jest silnie naładowana przez gwałtowne burze. Powierzchnia planety została dotkliwie zniszczona przez prowadzone przez Sithów wykopaliska. Jednak głęboko w sercu planety, Noctyss znalazła dowody na istnienie innej rasy, która zamieszkiwała planetę. Odnalazła opuszczoną cytadelę z wysokimi posągami.

Z książki dowiadujemy się, że Palpatine osadził się w tym samym miejscu tysiące lat później. Autor zwraca uwagę, że nie Sithowie zbudowali świątynie, a osadzili się w już zbudowanej. To oznacza, że wiele lat przed pojawieniem się tam Sithów, Exegol było zamieszkiwane przez inną, starożytną rasę. Choć książka zwraca uwagę, że pierwszym Sithem na planecie był Darth Sanguis, również poszukujący leku na śmierć, Palpatine również trafił tam z podobnymi zamiarami. Na ten moment wydaje się jednak, że był on ostatnim z Sithów, którzy trafili do tego miejsca.