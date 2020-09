Kraina Lovecrafta - powstanie seria wirtualnych, interaktywnych doświadczeń

Źródło: HBO

Kraina Lovecrafta doczekała się własnego wirtualnego doświadczenia Lovecraft Country: Sanctum. Nie będzie to jednak klasyczna aplikacja VR udostępniana dla szerokiego grona odbiorców. Stacja chce przeprowadzić cykl trzech spotkań, w trakcie których wybrańcy będą mogli przemierzać wirtualne instalacje artystyczne, rozwiązywać łamigłówki czy mierzyć się z pokojami zagadek.

Wydarzenia zostaną przeprowadzone za pośrednictwem gogli Oculus Quest, a zaproszeni goście będą wchodzić ze sobą w interakcję i przemierzać wirtualne otoczenie dzięki wykorzystaniu platformy VRChat. Relacja z Lovecraft Country: Sanctum będzie transmitowana na żywo poprzez YouTube Live. Technologia VR pozwoli spojrzeć na serialową rzeczywistość z nieco odmiennej perspektywy.

Co ciekawe widzowie nie będą jedynie biernymi obserwatorami opowieści. Doświadczenie umożliwi im rozwiązywanie łamigłówek, które pozwolą wyzwolić czary bezpośrednio wpływające na to, co dzieje się w świecie Lovecraft Country: Sanctum.

HBO pokrótce opisało, czego mogą spodziewać się goście zaproszeni do udziału w tym wirtualnym doświadczeniu. Platforma przygotowała m.in.:

Występy lektorskie Courtneya B. Vance’a Michaela Kennetha Williamsa

Afroruturystyczną instalację artystyczną przygotowaną przez Davida Alabo, Devana Shimoyamę oraz Adeyemiego Adegbesana;

Performance teatralny Jurnee Smollett zrealizowany na podstawie dzieł Jamesa Baldwina w adaptacji Shannon Houston;

Koncert w wirtualnej rzeczywistości.

Cały cykl ma być ściśle powiązany z serialową rzeczywistością i przeniesie zarówno uczestników poszczególnych wydarzeń, jak i obserwatorów, do Stanów Zjednoczonych lat 50. przesiąkniętych lovecraftowską atmosferą. Na więcej szczegółów dotyczących tego projektu będziemy musieli jeszcze poczekać.