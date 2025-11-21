placeholder
Reklama
placeholder

Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

Kraken to norweski film, który zadebiutuje w kinach na całym świecie już w przyszłym roku. Jak twierdzą twórcy, dorównuje on takim hitom, jak Obcy czy Szczęki - zobaczcie zwiastun.
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Kraken 
zwiastun
Kraken fot. materiały prasowe
Reklama

Pojawił się zwiastun filmu Kraken - nadchodzącego norweskiego filmu akcji, osadzonego właśnie w tym kraju. Bohaterowie będą musieli stawić czoła potworowi morskiemu w samym sercu klimatycznej Norwegii. 

Kraken - zwiastun

Troll 2 - starożytny stwór powróci. Netflix zamówił kontynuację norweskiego hitu

Kraken - fabuła, obsada, data premiery

Historia koncentruje się na małej wiosce położonej nad Sognefjordem, najgłębszym fiordem Norwegii i drugim najgłębszym fiordem na świecie. Gdy okolicę nawiedzają tajemnicze zdarzenia, wysłana zostaje tam biolog morska Johanne Berge, aby zbadać farmę rybną testującą eksperymentalną technologię sonaru. Dziwne dźwięki, nietypowe zjawiska naturalne i tragiczny wypadek budzą podejrzenia, że w fiordzie czai się coś niebezpiecznego. Co kryje się tam na dole, w ciemności?

W główną rolę - Johanne Berge, wcieliła się Sara Khorami (Troll 2). Oprócz niej, w obsadzie znaleźli się Øyvind Brandtzæg, Jenny Evensen, Steinar Klouman Hallert, Filip Bargee Ramberg, Ingvild Holthe Bygdenes oraz Hans Morten Hansen.

Premiera w kinach została zaplanowana na 6 lutego. Nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie polskiej dystrybucji. 

 

Źródło: moviezine

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  Kraken 
zwiastun
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Rocznica
-

Rocznica - hollywoodzki film polskiego reżysera już w kinach. Oto, co trzeba o nim wiedzieć

2 Wiedźmin
-

Freya Allan jako Ciri w solowym projekcie? Odpowiedź aktorki nie buduje optymizmu

3 Anthony Hopkins
-

Najlepsze filmy z Anthony’m Hopkinsem. Dramaty, thrillery i kino superbohaterskie [RANKING]

4 8. Nienawistna ósemka
-

Najlepsze westerny ostatnich 25 lat. Ten gatunek jeszcze się trzyma! [TOP 10]

5 Asterix i Królestwo Nubii
-

Asterix w Afryce! Zwiastun nowego filmu animowanego

6 House of Cards - Kevin Spacey, który grał Franka Underwooda, został wyrzucony z serialu Netflixa po 5. sezonie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne. W 6. sezonie główną rolę zagrała Robin Wright, która wcielała się w żonę Underwooda, po tym jak bohater został uśmiercony.
-

Jak Kevin Spacey radzi sobie po kontrowersjach? „Dosłownie nie mam domu”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s24e09

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s21e19

Starożytni kosmici

s2025e226

Moda na sukces

s27e08

Prawo i porządek: Sekcja specjalna

s33e08

The Graham Norton Show

s58e32

s42e55

s2025e228

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Rachunek gwiazd

17

lis

Książka

Rachunek gwiazd
Teatr cieni

17

lis

Książka

Teatr cieni
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide

18

lis

Gra

SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
Diabelstwò

19

lis

Książka

Diabelstwò
Szampańskie święta

19

lis

Film

Szampańskie święta
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jena Malone
Jena Malone

ur. 1984, kończy 41 lat

Yasmine Al Massri
Yasmine Al Massri

ur. 1978, kończy 47 lat

Björk
Björk

ur. 1965, kończy 60 lat

Jimmi Simpson
Jimmi Simpson

ur. 1975, kończy 50 lat

Goldie Hawn
Goldie Hawn

ur. 1945, kończy 80 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Taniec z Gwiazdami 17: finał - kto wygrał, kto odpadł?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Absentia wraca 8 lat po premierze. Przeżyje na Netflixie swoją drugą młodość?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

9

Dom dobry: Viola Kołakowska reaguje opisem wieloletniej przemocy. Tomasz Karolak odpowiada

10

Bestia we mnie: prawdziwa historia. Kto zainspirował postać Nile'a Jarvisa?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV