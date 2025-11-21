Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!

fot. materiały prasowe

Pojawił się zwiastun filmu Kraken - nadchodzącego norweskiego filmu akcji, osadzonego właśnie w tym kraju. Bohaterowie będą musieli stawić czoła potworowi morskiemu w samym sercu klimatycznej Norwegii.

Kraken - zwiastun

Kraken - fabuła, obsada, data premiery

Historia koncentruje się na małej wiosce położonej nad Sognefjordem, najgłębszym fiordem Norwegii i drugim najgłębszym fiordem na świecie. Gdy okolicę nawiedzają tajemnicze zdarzenia, wysłana zostaje tam biolog morska Johanne Berge, aby zbadać farmę rybną testującą eksperymentalną technologię sonaru. Dziwne dźwięki, nietypowe zjawiska naturalne i tragiczny wypadek budzą podejrzenia, że w fiordzie czai się coś niebezpiecznego. Co kryje się tam na dole, w ciemności?

W główną rolę - Johanne Berge, wcieliła się Sara Khorami (Troll 2). Oprócz niej, w obsadzie znaleźli się Øyvind Brandtzæg, Jenny Evensen, Steinar Klouman Hallert, Filip Bargee Ramberg, Ingvild Holthe Bygdenes oraz Hans Morten Hansen.

Premiera w kinach została zaplanowana na 6 lutego. Nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie polskiej dystrybucji.