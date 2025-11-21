Tajemniczy potwór w Norwegii. To może być hit kina akcji!
Kraken to norweski film, który zadebiutuje w kinach na całym świecie już w przyszłym roku. Jak twierdzą twórcy, dorównuje on takim hitom, jak Obcy czy Szczęki - zobaczcie zwiastun.
Pojawił się zwiastun filmu Kraken - nadchodzącego norweskiego filmu akcji, osadzonego właśnie w tym kraju. Bohaterowie będą musieli stawić czoła potworowi morskiemu w samym sercu klimatycznej Norwegii.
Kraken - zwiastun
Troll 2 - starożytny stwór powróci. Netflix zamówił kontynuację norweskiego hitu
Kraken - fabuła, obsada, data premiery
Historia koncentruje się na małej wiosce położonej nad Sognefjordem, najgłębszym fiordem Norwegii i drugim najgłębszym fiordem na świecie. Gdy okolicę nawiedzają tajemnicze zdarzenia, wysłana zostaje tam biolog morska Johanne Berge, aby zbadać farmę rybną testującą eksperymentalną technologię sonaru. Dziwne dźwięki, nietypowe zjawiska naturalne i tragiczny wypadek budzą podejrzenia, że w fiordzie czai się coś niebezpiecznego. Co kryje się tam na dole, w ciemności?
W główną rolę - Johanne Berge, wcieliła się Sara Khorami (Troll 2). Oprócz niej, w obsadzie znaleźli się Øyvind Brandtzæg, Jenny Evensen, Steinar Klouman Hallert, Filip Bargee Ramberg, Ingvild Holthe Bygdenes oraz Hans Morten Hansen.
Premiera w kinach została zaplanowana na 6 lutego. Nie mamy jeszcze potwierdzenia odnośnie polskiej dystrybucji.
Źródło: moviezine
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
17
lis
Rachunek gwiazd
17
lis
Teatr cieni
18
lis
SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide
19
lis
Diabelstwò
19
lis
Szampańskie święta
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1945, kończy 80 lat