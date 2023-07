Krater to najdroższy film usunięty z Disney+. Widzowie wściekli

fot. materiały prasowe

Krater to kolejny film oryginalny usunięty z platformy Disney+. Powodem jest chęć obcinania kosztów, tak jak poprzednio, więc usuwane są rzeczy mało oglądane i niepopularne.

Krater - budżet

W tym przypadku jednak jest to zaskoczenie, bo film wydaje się najdroższym ze wszystkich, które do tej pory zostały usunięte. Jego budżet to 53,4 mln dolarów, a do tego zebrał on bardzo pozytywne recenzje krytyków. Dzięki usunięciu można obciąć koszty licencji i tantiemów, które siłą rzeczy ta produkcja generuje.

Do tego jest to jedna z najnowszych rzeczy usuniętych do tej pory z Disney+, bo 48 dni po premierze, która miała miejsce 12 maja 2023 roku. Przypomnijmy, że poprzedni usunięcia doprowadziły do obcięcia kosztów w kwocie od 1,5 do 1,8 mld dolarów. Celem szefa Disneya Boba Igera jest zaoszczędzenie 3 mld dolarów w 2023 roku.

W mediach społecznościowych subskrybenci Disney+ nie kryją zdziwienia i oburzenia decyzją, która pojawiła się znikąd i nie zostało to uprzednio zapowiedziane.

https://twitter.com/BlakeRoller/status/1676005652789903361?

https://twitter.com/Trike/status/1675438565231153157

https://twitter.com/TheAceGambit/status/1676472971433775104

Disney+ - usunięte filmy i seriale

Przypomnijmy, że między innymi takie tytuły zostały wywalone z platformy.