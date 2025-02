Jak podał pierwotnie portal Variety, Taylor Lautner zagra i zajmie się produkcją wykonawczą nowego projektu telewizyjnego Amazon MGM Studios. Taylor Lautner: Werewolf Hunter to serial, w którym aktor niejako nawiąże do swojej roli jako Jacob Black w Zmierzchu. Jednak tym razem - zamiast biegać po lesie wśród wilkołaków - będzie je tropić.

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły:

Po zakończeniu pracy nad ostatnim filmem z sagi Zmierzchzniknął z centrum uwagi. Fani spekulowali, tabloidy snuły teorie - ale prawda jest bardziej niezwykła niż fikcja. Taylor nie tylko zrobił sobie przerwę dla zdrowia psychicznego. Przygotowywał się do prawdziwej misji... Taylor Lautner: Werewolf Hunter. Grając samego siebie, Taylor zostaje wciągnięty do tajnego stowarzyszenia tropicieli wilkołaków, którzy potrzebują jego wyjątkowej wiedzy. Prowadząc podwójne życie - Hollywoodzki aktor za dnia, wojownik walczący z nadnaturalnymi siłami nocą - Taylor musi siłować się z największą ironią losu: stworzeniami, które uczyniły go sławnym.

Między ratowaniem świata, próbą ożywienia kariery i nową miłością, Taylor staje przed kluczowym pytaniem - co się stanie, gdy twoja największa rola staje się twoim najgorszym wrogiem?