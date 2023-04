Krater - zwiastun filmu Disney+. Przygoda dzieciaków na Księżycu ma klimat

fot. materiały prasowe

Krater to familijny film przygodowy w klimacie sci-fi tworzony dla platformy streamingowej Disney+. W obsadzie znajdują się Kid Cudi, Isaiah Russell-Bailey, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce i Mckenna Grace. Kyle Patrick Alvarez stanął za kamerą, a produentami są Shawn Levy i Dan Levine,.

Krater - zwiastun w oryginale

Krater - zwiastun z dubbingiem

Krater - o czym jest film?

Jest to historia Caleba Channinga (Russell-Bailey), który wychował się na księżycowej kolonii. Teraz po śmierci ojca ma zostać na stałe przeniesiony na odległą planetę. Zanim jednak odleci, chce spełnić ostatnie życzenie taty, więc razem z najlepszymi przyjaciółmi: Dylanem (Barratt), Borney (Hong), Marcusem (Boyce) oraz przybywającą z Ziemi, Addison (Grace) wyruszają na przygodę. Kradną łazik, by dotrzeć do tajemniczego krateru.

Krater - premiera w Disney+ 12 maja.