Kraven Łowca wspina się po ścianach niczym Spider-Man. Dwa nowe spoty promocyjne

Prognozy nie przewidują, że Kraven Łowca będzie sukcesem finansowym, ale kampania promocyjna ruszyła pełną parą i coraz więcej nowych treści o filmie z Aaronem Taylor-Johnsonem pojawia się w sieci. Wiadomo już, że w nowej produkcji Sony nie pojawią się nawiązania do Spider-Mana chociaż ten jest ściśle związany z tytułowym bohaterem. Ma też nie być sceny po napisach. Mimo tego w jednym z dwóch nowych spotów telewizyjnych można zobaczyć, że Kraven coś ze Spider-Mana ma. Chodzi oczywiście o scenę, w której wspina się po ścianie budynku w sposób identyczny do tego, jak robi to Pajączek z sąsiedztwa.

Sprawdźcie dwa nowe spoty zapowiadające film.

Kraven Łowca - fabuła

W całym Marvel-Verse nie ma bardziej nieustępliwego i zdolnego łowcy, niż Kraven. Zabił każde zwierzę znane człowiekowi. KRAVEN ŁOWCA to pełna akcji historia o tym, jak i dlaczego powstał jeden z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela. Aaron Taylor-Johnson wciela się w Kravena, mężczyznę, którego skomplikowana relacja z bezwzględnym ojcem (Russell Crowe), prowadzi na ścieżkę zemsty. W efekcie rodzi się Kraven, nie tylko największy łowca na świecie, ale także jeden z najbardziej przerażających. [opis Helios]