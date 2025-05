O czym będzie Top Gun 3? Christopher McQuarrie ma już plan

Paramount

Christopher McQuarrie podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi powstającej kontynuacji filmu Top Gun: Maverick z 2022 roku. Występując w podcaście Josha Horowitza, Happy Sad Confused, reżyser Mission: Impossible 8 przyznał, że już wie, o czym będzie 3. część kultowej serii.

- To już rozgryzłem. Wiem, czym będzie ten film. To nawet nie było takie trudne.

Jak wyjaśnił Christopher McQuarrie, to Ehren Kruger jako pierwszy wpadł na "pewien pomysł", który stał się zalążkiem osobnej dyskusji i wstępnego zarysu scenariusza. Twórca zaznaczył, że pisanie scenariuszy do serii Top Gun nie jest takie trudne w momencie, gdy zrozumie się, co jest jej najistotniejszym elementem. Jego zdaniem nie chodzi tu o skalę ani intensywność akcji, lecz o "emocje", jakie towarzyszą widzom podczas seansu.

Josh Horowitz przytaknął, wspominając o silnych emocjach, które towarzyszyły mu podczas oglądania finału Top Gun: Maverick.

Pełen podcast z filmowcem możecie odsłuchać poniżej:

Top Gun 3 - co wiadomo o filmie?

W styczniu 2024 r. Paramount oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac nad Top Gun 3. Za scenariusz odpowiadają McQuarrie oraz Ehren Kruger, a za kamerą znów stanie Joe Kosinski. Oczekuje się, że Glen Powell i Miles Teller powrócą do swoich ról.

