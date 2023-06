Kraven Łowca - zwiastun oficjalnie. Krwawa jatka i odgryzanie nosa

fot. materiały prasowe

Kraven Łowca to nowy film oparty na komiksach Marvela wyprodukowany przez studio Sony Pictures. W odróżnieniu od ich Morbiusa oraz Venoma ten ma być krwawą jazdą bez trzymanki z wysoką kategorią wiekową. Chwilę po wycieku zwiastun do sieci trafił oficjalny trailer tylko dla dorosłych bez cenzury. Podkreśla on brutalną przemoc i przelew krwi.

Kraven Łowca - zwiastun dla dorosłych

Kraven Łowca - zwiastun ocenzurowany

Opis fabuły nie został jeszcze ujawniony. Główną rolę gra Aaron Taylor-Johnson, który zdradził, że filmowy Kraven będzie ekologiem i obrońcą natury. Russell Crowe wciela się w ojca głównego bohatera. Na ekranie zobaczymy też słynnego komiksowego superłotra zwanego Rhino (Nosorożec). Pojawia się on w ostatniej scenie trailera.

Za kamerą stoi J.C. Chandor. Film nie jest częścią MCU, ale jest osadzony w tym samym uniwersum co Morbius i Venom. Premiera w 2023 roku.

Zobacz także: