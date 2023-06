Najdziwniejsze zmartwychwstania Marvela. Przebili Modę na sukces; Spider-Man urodził sam siebie!

Fot. Marvel

Postanowiliśmy stworzyć dla Was listę najdziwniejszych zmartwychwstań, które miały miejsce na łamach komiksów Marvela. Przygotujcie się, ponieważ czeka nas prawdziwa jazda bez trzymanki przez najbardziej groteskowe pomysły scenarzystów.

Choć zmartwychwstania są w superbohaterskim świecie chlebem powszednim, to nie da się ukryć, że to, w jaki sposób są przeprowadzane, może budzić co najmniej konsternację nawet u najbardziej doświadczonego czytelnika. Czasami autorzy psują wzruszające i chwalebne sceny, ujawniając, że tak naprawdę zamiast protagonisty umarł klon, zaginiony brat bliźniak czy aktorka wynajęta przez złoczyńcę. Innym razem pomysł na zmartwychwstanie jest po prostu niedorzeczny – jak w przypadku nagłej ciąży Spider-Mana albo Fantastycznej Czwórki podróżującej do nieba. A my wybraliśmy dla Was najciekawsze przypadki takich nagłych zwrotów fabularnych.

Najdziwniejsze zmartwychwstania Marvela