Kręgosłup nocy - epickie fantasy już w kinach. Gdzie można zobaczyć?

Kręgosłup nocy to wyjątkowa animacja fantasy, która zabiera widzów do oryginalnego świata, w którym toczy się walka między siłami magicznymi i tymi podpieranymi przez technologiczny rozwój. Produkcja powstawała przez siedem lat i realizowana była za pomocą techniki rotoskopowej, a to tylko sprawia, że produkcja ta rozmachem nie ustępuje historiom Tolkiena i Andrzeja Sapkowskiego.

Za projekt odpowiedzialni są Philip Gelatt i Morgan Galen King, natomiast w obsadzie głosowej usłyszymy między innymi: Richarda E. Granta, Lucy Lawless, Pattona Oswalta i Joe Manganiello. Film jest od 26 sierpnia w kinach w Polsce, a poniżej prezentujemy dokładną listę miejsc, w których można animację zobaczyć. Jeśli zastanawiacie się nad wybraniem się na seans, zachęcamy do przeczytania naszej recenzji.

Kręgosłup nocy - zwiastun

Kręgosłup nocy - lista kin

BYDGOSZCZ : Kino Orzeł | 5-6.09, 9-11.09

: Kino Orzeł | 5-6.09, 9-11.09 GDAŃSK : Kino Kameralne Cafe | 3, 5.09

: Kino Kameralne Cafe | 3, 5.09 JASŁO : Jasielski Dom Kultury – DKF Nostromo | 08.09

: Jasielski Dom Kultury – DKF Nostromo | 08.09 KATOWICE : Kino Światowid | od 26.08

: Kino Światowid | od 26.08 KRAKÓW : Kino Mikro | od 26.08; Kino KIKA | od 2.09; Cinema City Bonarka | od 26.08

: Kino Mikro | od 26.08; Kino KIKA | od 2.09; Cinema City Bonarka | od 26.08 ŁÓDŹ : Kino Charlie | od 26.08; Cinema City Manufaktura | od 26.08

: Kino Charlie | od 26.08; Cinema City Manufaktura | od 26.08 POZNAŃ : Kino Muza | od 26.08; Kino Pałacowe | od 26.08; Kino Rialto | od 26.08; Cinema City Kinepolis | od 26.08

: Kino Muza | od 26.08; Kino Pałacowe | od 26.08; Kino Rialto | od 26.08; Cinema City Kinepolis | od 26.08 SZCZECIN : Kino Zamek | 23, 27.09

: Kino Zamek | 23, 27.09 WARSZAWA : Kino U-jazdowski | od 26.08; Kino Amondo | od 26.08; Cinema City Arkadia | od 26.08; Cinema City Mokotów | od 26.08; Kino Elektronik | od 26.08

: Kino U-jazdowski | od 26.08; Kino Amondo | od 26.08; Cinema City Arkadia | od 26.08; Cinema City Mokotów | od 26.08; Kino Elektronik | od 26.08 WROCŁAW : Kino Nowe Horyzonty | od 26.08; Cinema City Wroclavia | od 26.08

: Kino Nowe Horyzonty | od 26.08; Cinema City Wroclavia | od 26.08 ŻYWIEC: Kino Janosik | 28-29.09

Kręgosłup nocy - zdjęcia

Kręgosłup Nocy

Kręgosłup nocy - opis filmu

By skrócić rządy tyrana władającego potężną magią, kapłanka Tzod udaje się na szczyt śnieżnej góry, gdzie znajduje umierającego wartownika strzegącego mocy pradawnego kwiatu. Spotkanie przeradza się w epicką opowieść o stuleciach walki z chciwymi, bezlitosnymi tyranami, którzy wykorzystywali moc ognia, by władać nad światem.